Primera 'levantá' de la temporada

El fuerte levante de la pasada semana ha dado paso a la calma. Los almadraberos han tenido que trabajar a contrarreloj en las últimas horas para dejar todo a punto. Las almadrabas de Conil y Zahara han aprovechado la mañana de hoy para hacerse a la mar y capturar los primeros atunes de la temporada. Así, la de Conil ha logrado, de momento, 61 piezas, mientras que la de Zahara aún sigue en el tajo. Esta primera remesa, que se descargará en el puerto de Barbate, va directamente para la empresa barbateña Gadira, que se ha hecho con la totalidad de la 'levantá' de este martes. En el puerto se procederá a lo largo de la mañana a la inspección, pesado y ronqueo de las piezas.

Por lo que respecta a la almadraba de Tarifa, según ha podido saber LA VOZ, aún sigue calando el copo y se espera que en breve pueda iniciar la pesca. En cuanto a la almadraba de Barbate, todo está previsto para que sus barcos se echen al mar a primeros de la semana que viene.

Los responsables de las almadrabas confían en que esta temporada sea la última con restricciones de cuota. El límite para este año está en 1.097 toneladas, aunque las almadrabas de Conil, Tarifa y Zahara han comprado más participaciones a otras pesquerías de Almería y Murcia para ampliar con ello el cupo.

La comisión que regula la pesca del atún rojo y que vela por la especie autorizó un aumento del 20% de la cuota de pesca en noviembre del año pasado para esta temporada, lo que significa que a lo largo de 2017 solo se podrán pescar 23.155 toneladas en los mares afectados por esta normativa. Las almadrabas pusieron el grito en el cielo tras siete años de duras restricciones. La pesca masiva que protagonizaron durante varios años las grandes compañías atuneras, especialmente las navieras italianas y francesas, puso en peligro la especie y obligó a tomar medidas de contención en 2006. Pagaron justos por pecadores. Los científicos aseguran que desde mitad de los años noventa hasta 2007 las capturas reales de atún rojo fueron mucho mayores de las declaradas y pudieron llegar a estar entre 50.000 toneladas y 61.000.

La ICCAT, una comisión integrada por expertos y científicos de medio centenar de países, decidió poner coto a la pesca indiscrimianda del atún rojo en el Atlántico y en el Mediterráneo. Las primeras consecuencias de la medida se advirtieron en 2008. La cuota general pasó de 32.000 toneladas a 22.000. A partir de entonces, este registro fue bajando hasta las 12.900 toneladas de 2012, lo que puso al borde de la desaparición al sector almadrabero de la provincia. Ese año, las almadrabas gaditanas solo pudieron pescar 657 toneladas. Precisamente en 2014 fue cuando la ICCAT abrió la mano y decidió iniciar el proceso para ampliar la cuota de pesca de forma progresiva. En 2015, la cuota general fue de 16.150 toneladas, mientras que el cupo de las almadrabas fue de 774 toneladas. Las limitaciones de pesca han perjudicado seriamente a las almadrabas gaditanas, que han visto descender su cuota anual a mínimos históricos. Si en 2007, el cupo asignado fue de 1.417 toneladas, en 2011, el año más duro del recorte, solo se permitió la pesca de 630 toneladas de atún rojo.

Los últimos datos revelan que la especie está totalmente recuperada tras diez años de restricciones, sin embargo, la ICCAT no quiere lanzar las campanas al vuelo y prefiere levantar el veto poco a poco. El aumento anual de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) fue acordado por los 49 miembros que integran la comisión, entre ellos países de la Unión Europea, Japón, China y Estados Unidos, entre otros. No obstante, Marta Crespo, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP), que representa a las flotas de Conil, Tarifa y Zahara, aclara que la Comisión no está aumentando, en absoluto, la cuota de pesca, sino que está devolviendo lentamente «la que nos quitó desde 2008».