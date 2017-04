El presidente de Navantia garantiza más empleo y el futuro de las plantas de Cádiz

El segundo día de visita del presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, a las plantas gaditanas fue más fructífero, si cabe, que el primero. Durante la jornada del martes mantuvo a primera hora un encuentro con los representantes de los trabajadores del astillero de Cádiz y, posteriormente, con los delegados sindicales de la factoría de San Fernando. En ambos encuentros incidió en el mensaje de confianza y tranquilidad que transmitió el lunes a los trabajadores de Puerto Real, sin embargo, en esta ocasión avanzó algo más sobre los planes estratégicos que baraja la compañía para garantizar tanto la mano de obra como el mantenimiento de todas las plantas de la Bahía.

García Vilasanchez visitó el lunes la planta de Puerto Real, donde se construyen en estos momentos cuatro petroleros de la serie Suezmax para el armador Ondimar y una plataforma offshore para un campo eólico-marino que Iberdrola promueve en aguas inglesas. La sección sindical de CC OO en este astillero, que representa a la mayoría del comité de empresa en esta planta gaditana, con nueve miembros de 17, no acudió a la cita debido a la presencia en la reunión de la hasta ahora responsable de Recursos Humanos de Navantia, Juana María Fernández. El presidente del comité de empresa de la factoría puertorrealeña, Antonio Noria, reconoció a LA VOZque la presencia de Fernández en la reunión no estaba justificada, máxime cuando ya había presentado su dimisión del cargo. Noria recuerda que la ya extitular de Recursos Humanos de Navantia era persona «non grata» para una sección del Comité Intercentros de la compañía, ya que, según fuentes sindicales, no cumplió con la sentencia del Supremo que tumbaba el cuarto convenio. En opinión de Noria, la reunión del lunes en Puerto Real fue protocolaria más que ejecutoria. No obstante, Vilasánchez, al margen de la ausencia de CC OO, sí que entablo puentes de diálogo entre la plantilla y la nueva dirección de la compañía.

La reunión que mantuvo este martes en la factoría de Cádiz sirvió, ante todo, para tranquilizar a la plantilla, ya que Vilasánchez garantizó el futuro de la empresa y de los centros de trabajo. En este sentido, confirmó la entrada de savia nueva en la empresa para regenerar la mano de obra. Esta afirmación la hizo, precisamente, en un astillero donde el 37% de su plantilla está en el umbral de la jubilación. Igualmente avanzó sobre la carga de trabajo y de la necesidad de asegurar los contratos.

Curiosamente, el astillero de Cádiz se queda ahora prácticamente sin carga de trabajo. La reparación a primeros de año del crucero ‘Horizon’, de Pullmantur, y la culminación de la reforma integral del ‘Legend of the Seas’, de Royal Caribbean, que pasa a ser ‘Tuy Discovery 2, dejan a la factoría huérfana de carga de trabajo hasta el verano, que entrará el ‘Juan Carlos I’, de la Armada Española, para una varada técnica.

Los representantes sindicales han destacado de Vilasánchez que es un perfecto conocedor de la compañía, ya que lleva en ella desde la década de los noventa, por ello no le van a conceder los cien días de aterrizaje

Por lo que respecta a la reunión que mantuvo en San Fernando, el presidente insistió en que habrá nuevas incorporaciones en la plantilla de trabajadores de Navantia.En cuanto al contrato de las cinco corbetas de Arabia, Vilasánchez anunció en la planta de San Fernando que viajará a Riad a mediados de mayo a para impulsar el acuerdo definitivo.