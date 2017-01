Los prejuicios, la gran barrera contra la igualdad de oportunidades

¿Consideraría al matemático estadounidense John Nash, premiado con un Nobel, como discapacitado? ¿Y al físico teórico británico Stephen Hawking? ¿Qué opina del pintor y cartelista francés Toulouse-Lautrec? ¿Y del músico Stevie Wonder? Su talento no se cuestiona. Son reconocidos y brillantes. Entonces, ¿son capaces o incapaces? En el fondo, todos estamos dotados para unas cosas y para otras no y son los prejuicios la gran barrera que frena la integración.

«Nunca he sentido mi discapacidad como un muro a la hora de enfrentarme a la búsqueda de empleo», afirma rotundo Jesús Velasco. Este catalán afincado en Cádiz atesora más de 25 años de experiencia en distintos sectores empresariales, lleva 15 años en equipos de dirección y tiene una discapacidad auditiva del 35%. Velasco es gerente de JVSolutions, una consultora de organización y sistemas, ‘coaching’ y formación que tiene el 80% de sus clientes en las provincias de Cádiz y Sevilla. La vida de este hombre de espíritu curioso y emprendedor está siempre en constante movimiento. Actualmente está volcado con un nuevo proyecto muy ligado a Jerez. «Me gusta la tecnología y el futuro de los drones está en pleno desarrollo, así que me planteé trabajar en el mantenimiento de los molinos eólicos. Me he rodeado de personas con experiencia y, junto con Aeromedia, estamos poniendo en marcha un proyecto de futuro. Para ello, la financiación es fundamental y yo he contado con el respaldo de la Fundación ONCE que me han concedido el 60% de la inversión que necesito. El apoyo es fundamental», explica.

Sin embargo, aunque Velasco asegura que no se ha sentido discriminado, la frialdad de los datos ponen negro sobre blanco la realidad del mercado laboral. En una provincia con una tasa de paro superior al 31% lograr un empleo es una tarea ardua; aún lo es más para quien se sale de la norma. Las medidas de austeridad que se han tenido que adoptar por la crisis han mermado de manera drástica los recursos y han tenido que ser los centros especiales de empleo quienes han conservado el grueso del trabajo de los discapacitados durante estos años.

En total, en la provincia de Cádiz residen más de 148.000 personas con algún tipo de discapacidad. En España, hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), según los datos que recoge el último informe presentado en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa el 5,9% de la población activa en edad de trabajar. La ONCE, por ejemplo, da cobertura a 2.879 afiliados que representan el 18,42% de las personas ciegas y con discapacidad visual grave de Andalucía.

Dificultades para trabajar

La tasa de paro para el colectivo es está más de nueve puntos por encima de la que registra la población que no tiene este hándicap. El perfil del trabajador es un hombre entre 25 y 44 años, con una leve discapacidad física o sensorial. Nueve de cada diez de los ocupados son asalariados y, de estos, el 77% tiene un contrato indefinido. Fuera de este rango, obstáculos son mayores. Por ejemplo, en el caso de las personas con deficiencias intelectuales, se calcula que su tasa de empleo no llega al 20%. Los datos son aún más pobres en el caso de las personas con síndrome de Down, ya que en España tan solo el 5% tiene trabajo. En cuanto a las ramas de actividad, hay una mayor representación en la rama sanitaria y en servicios sociales, industrias extractivas, manufacturas y actividades administrativas y servicios auxiliares.

En Cádiz, la ONCE, su Fundación e ILUNION dan empleo a 2.391 personas, el 44 % son mujeres. Además, el 56 % de las personas que ha contratado en Cádiz tienen algún tipo de discapacidad.

«Cuando hace dos años decidí emprender tenía ilusión. Hoy puedo decir que no sólo sigo ilusionado sino que cada día me siento realizado y contento con este proyecto de futuro que desde mi pequeña parcela quiere aportar a la sociedad de hoy una manera de hacer y vivir. Las personas son importantes y son el mayor activo que tienen las empresas», sostiene Jesús Velasco para concluir con unas palabras del saxofonista Scott Hamilton: «La única discapacidad en la vida es una mala actitud».