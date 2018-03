SALUD El PP lamenta que el SAS no asuma las neumonías del Río San Pedro La Junta desvincula los casos de neumonía de Río San Pedro del polvo de las cabezuelas

CÁDIZ 05/03/2018

El parlamentario andaluz del PP por Cádiz Antonio Saldaña ha calificado de «incomprensible» la respuesta dada por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, tras la comparecencia, a petición del Grupo Popular, en relación a los casos de neumonía en la barriada de Río San Pedro, en Puerto Real, ya que la consejera «ha eludido responsabilidades sobre este asunto».

Saldaña ha recordado que, «en junio de 2016, y a petición de los vecinos, preguntamos sobre los casos de neumonía atípica, que fue contestada un año y medio después por la Consejería, y donde se especificaba los ratios que había en la zona que, en comparación con la provincia, eran un 30% superior en 2014, un 300% más en 2015 y un 200% en 2016»,

Ante ello, Saldaña preguntó en comisión de Salud a la propia consejera qué tiene previsto hacer quien le respondió, según ha explicado el PP, que «es la autoridad portuaria de Cádiz la responsable de poner en marcha las medidas que puedan paliar estos casos».

El también secretario general de los populares gaditanos ha calificado de «sorprendente» las declaraciones de la consejera, «que contradice lo afirmado por su delegado de Salud en la provincia de Cádiz en las que afirmaba que la Junta desvincula los casos de neumonía de Río San Pedro del polvo de las cabezuelas». Además, el popular ha precisado que durante la reunión con la Autoridad Portuaria se especificó que «ellos iban a mejorarlo aunque no eran el origen del problema».

«La confusión generada por Álvarez en dicha comisión cuando afirma que esos casos no son de neumonía atípica, porque es un término que ya no se aplica y que ahora se dice neumonitis, que es, según ella, la que se origina por este tipo de polvo pero se niega, a su vez, según las afirmaciones del delegado de Salud, que esta enfermedad no tiene que ver con dicho polvo», ha añadido.

Con todo ello, «lo que es evidente es que, según los datos dados por la propia Consejería de Salud, un año y medio después de pedirlos, esapatología ha crecido en la zona», por lo que el popular ha reclamado que «no se echen las culpas y se aclaren, porque la realidad es que los vecinos de Río San Pedro sufren el doble y triple de casos de neumonía que el resto de la provincia y están mareando a esos vecinos», concluye.