Los políticos caen en las redes

Nadie en su sano juicio rechazaría un medio directo y además gratuito para llegar a su público objetivo (ese al que le quiere vender su producto). Y mucho menos cuando la persona en cuestión es un político y el receptor del mensaje son los votantes. Lo sabe de sobra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que utiliza su cuenta de Twitter, con más de 42 millones de seguidores, para lanzar mensajes de Estado de forma constante. Centrándonos en lo más cercano, igualmente es consciente de ello Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, «casado y padre de dos hijos», como figura en su perfil de Twitter, que siguen más de un millón y medio de personas. Y, por supuesto, también lo saben los políticos gaditanos de todo signo político para los que la gestión de sus redes sociales se ha convertido en parte primordial del trabajo diario, volviéndose usuarios muy activos.

La red social más empleada a este respecto es Twitter, cuyos 140 caracteres (ahora 280), son fructíferamente utilizados por líderes de todo signo político. Y de ellos, la más seguida es Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, con 271.000 «followers». El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, alcanza los 65.600 seguidores, mientras que Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía y presidente provincial del PP de Cádiz se queda con 16.300. También son muy activas en la red social del pajarito la popular Teófila Martínez, con casi 16.000 seguidores, la presidenta de la Diputación de Cádiz y Secretaria del PSOE de la provincia, Irene García y otra socialista, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Como curiosidad, esta última tiene su cuenta de Instagram (red social en la que los usuarios comparten fotografías) vinculada a su perfil de Twitter, por lo que todas las publicaciones que realiza en esta primera, se publican en la segunda, en otras palabras: optimización de esfuerzos.

También es llamativo desde cuándo estos políticos creyeron necesario abrirse un perfil en Twitter. El primero de ellos fue Antonio Sanz, que se unió a esta red social en febrero de 2009 y, desde entonces, ha publicado más de 11.000 tweets. Le siguió Patricia Cavada en septiembre de 2010, publicando en estos siete años algo más de 8.000 tweets. Y cinco meses más tarde lo haría su compañera Irene García, cuya cuenta arroja un saldo de casi 6.000 tweets. La líder de Podemos en Andalucía es la más activa, se unió en agosto de 2012 y desde entonces ha generado más de 12.000 publicaciones de Twitter. Y si algo tienen en común Kichi y Teófila Martínez es que ambos crearon su perfil en Twitter poco antes de las últimas elecciones municipales, en marzo de 2015 mas si, desde entonces, el alcalde de cádiz ha publicado más de 4.000 tweets, la exalcaldesa no llega a los 2.000.

Pero, ¿de qué twittean los políticos gaditanos? Algunos de ellos «amenazan» con volver a los escenarios, como Kichi, que tras el sorteo ayer del orden de actuación en la fase clasificatoria del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) twitteó: «Mucha suerte al alcalde de Mérida y su @ElCorodeMerida en el #coac2018. Como se ponga de moda esto de que los alcaldes salgan en Carnaval, el año que viene salgo... Aunque sea aguantándole el cartel del romancero al Ketama». También muestran su día a día, como Antonio Sanz, que el pasado sábado compartió un vídeo desde el campo de fútbol de La Rosaleda en Málaga, al que acudió para ver el partido amistoso entre la selección española y la de Costa Rica. Asimismo, como constante, dan cumplida cuenta de cada mitin de partido, reunión y acto oficial. Y también utilizan sus cuentas para lamentar la pérdida de figuras notables, como recientemente ha ocurrido en el caso de los tristemente desaparecidos Chiquito de la Calzada, la Uchi y José Manuel Hesle.

Evidentemente, todos ellos expresan su ideología en cada una de las publicaciones pero, con toda probabilidad, la más vehemente sea Teresa Rodríguez, como muestra el tweet que permanece fijado en su perfil: «’La lucha de clases sigue existiendo y la mía va ganando’ (W. Buffet, la segunda persona más adinerada del mundo según Forbes, 2017)».

Sería lógico pensar que cada formación política da unas pautas a sus miembros recomendando estar (o no) en redes sociales y consejos sobre la utilización de las mismas. Pero especialmente curioso es el caso de Ciudadanos, si bien su líder nacional, Albert Rivera, es un muy activo usuario de Twitter, al igual que Juan Marín, cabeza de la formación naranja en Andalucía, dentro de los políticos gaditanos de este joven partido hay un poco de todo. El concejal de la capital Juan Manuel Pérez Dorao no cuenta con perfil de Twitter y, aunque sí lo tiene en Facebook, su última publicación es de mayo de 2016. Todo lo contrario a su compañero Francisco Javier Cano Leal, diputado nacional y activo usuario tanto en Twitter como en Facebook. Entre uno y el otro se encuentra la concejala María Fernández-Trujillo que, aunque con menos de 500 seguidores, twittea prácticamente a diario acerca de la labor de su Grupo Municipal.

5.000 amigos, el mensaje adaptado a Facebook

No sólo de Twitter vive el político y si no, que se lo pregunten al socialista Fran González, al andalucista Fran Romero o al líder popular isleño José Loaiza, los tres muy activos en sus perfiles de Facebook. Al igual que en Twitter, comparten en esta red social su actividad de partido y en las corporaciones de las que forman parte, así como artículos que consideran de interés para sus seguidores, peticiones y denuncias e incluso escenas de su vida diaria. Y todos ellos coinciden en algo: sus publicaciones de Facebook son diferentes a las que realizan en Twitter, al no tener ambas cuentas vinculadas, con lo que consiguen que, al ser el mensaje exclusivo para esta red social, también sea más efectivo y la interacción con sus «amigos» sea mayor. Y, si bien es cierto que el máximo de amigos en Facebook para perfiles personales es de 5.000, gana la partida Fran Romero, con 4.974, seguido de cerca por José Loaiza, con 4.963, mientras que González se queda en los 3.282.