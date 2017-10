Un policía denuncia que la alcaldesa de Chipiona favoreció a su pareja en una permuta

Un policía local ha denunciado este lunes a través del sindicato USO de Cádiz un presunto delito de prevaricación de la actual alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado (PP). Según sostiene, la regidora popular favoreció a su pareja para que lograra una permuta, siendo perjudicado este policía que había pedido el traslado con anterioridad.

El agente que ha dado a conocer el caso, Miguel Ángel Camacho, cuyo destino estaba en Cazalla de la Sierra (Sevilla), ha contado que él solicitó una plaza que había salido en Chipiona para poder estar cerca de su familia. Si embargo fue en enero de 2016 cuando le denegaron esa permuta. Según le comunicaron la negativa se debía a dos razones. Por un lado porque los Presupuestos municipales no estaban aprobados y, por otro, porque el policía con el que supuestamente iba a permutar no estaba en ese momento en activo. Por tanto, no se daban los requisitos.

El policía lo aceptó. Sin embargo, meses después, en mayo, tuvo constancia de que esa plaza que él había solicitado, había sido finalmente ocupada por Francisco Javier H. A., quien hasta entonces estaba en comisión de servicio en la jefatura municipal. El asunto le extrañó e indagó hasta que descubrió, según relata, que esa persona era la pareja de la alcaldesa Isabel Jurado.

Según ha declarado Josefina Marco, la representante legal de USO Cádiz, han solicitado los expedientes para acudir a denunciar a Fiscalía pero de momento el informe del supuesto beneficiado no se les ha hecho llegar. Por este motivo se han dirigido a Subdelegación a fin de que les faciliten dicho expediente.

Como ha denunciado Marco, el asunto puede incurrir en «clamorosas irregularidades» y, como sospechan, puede tratarte de un posible caso de prevaricación de la alcaldesa y de quienes fueran los responsables de tomar esa decisión.

«Estoy tranquila. No hay nada ilegal»

LA VOZ se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Chipiona para conocer también su versión sobre los hechos de los que se le acusan. Isabel Jurado ha comentado que le parece «indignante» que se le haya señalado de esta manera «sin pruebas» y que además lo haga «un sindicato que lo único que quiere es ensuciar mi imagen», ha lamentado, por lo que se plantea ya tomar acciones legales por posibles injurias y calumnias hacia su persona.

Según ha aclarado la permuta de su pareja se hizo de acuerdo a la ley, con los informes favorables de los técnicos que son los que dan el visto bueno (el secretario municipal y los funcionarios del área implicada). Además aclara que ella entonces no era alcaldesa de Chipiona sino que quien regía el municipio era Antonio Peña, quien como se recordará dimitió por no querer ejecutar una orden de demolición. En mayo de 2016 Jurado era delegada de personal.

Jurado también señala que aunque es el Ayuntamiento quien tiene la potestad sobre la decisión de este tipo de traslados, la permuta en cuestión fue rechazada por tres ayuntamientos distintos. Según insiste a Miguel Camacho le contestó directamente el funcionario de Personal y entonces no presentó alegaciones a esta negativa. Por otro lado, aclara que su pareja (que entonces no lo era) sí había presentado también su candidatura para conseguir el traslado y que al llevar ya dos años comisionados en el Ayuntamiento, el área de Personal entendió que darle a él esta plaza no requería hacer un crédito nuevo, es decir, ese dinero ya estaba asignado en los presupuestos.

La alcaldesa explica que en una reunión con Peña le ofrecieron al agente que se quedara en Chipiona comisionado pero que no aceptó.

«No tengo ningún miedo. Me quieren hacer daño pero no lo van a conseguir porque tengo mi conciencia muy tranquila», ha afirmado la alcaldesa.