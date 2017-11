TRIBUNALES Los Polacos, condenados a doce años de prisión por el homicidio de Segunda Aguada El tribunal considera a los dos hermanos coautores de la muerte de Sebastián que falleció de una puñalada en la espalda durante una pelea con ellos

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a doce años de prisión a los hermanos Miguel y Daniel R. T., conocidos como 'Los Polacos', por matar a Sebastián M.G. tras asestarle una puñalada por la espalda en la avenida Segunda Aguada en abril del pasado año. Al tercer implicado, Jonathan M. F., se le condena a dos años de cárcel como autor responsable de un delito de lesiones. La Fiscalía pedía para los dos hermanos 13 años y para el otro acusado, ocho.

El fallo considera como hechos probados que la relación entre Jonathan y Daniel no era fácil porque el primero le exigía bajo amenazas al segundo que le diera droga. Así el 15 de abril se produjeron unos enfrentamientos entre los tres acusados agravándose la situación hasta el punto de que decidieron salir con armas blancas a fin de dejar zanjada la situación cuando se encontraran.

El encuentro se produjo a primeras horas de la madrugada del 16 en la avenida Segunda Aguada, estando Jonathan acompañado de su amigo Sebastián Moreno, alias ‘Chano’ (la víctima). Nada mas verse se enfrentaron iniciándose una pelea durante la cual Jonathan pinchó a Miguel a la altura del estómago y le clavó en dos ocasiones seguidas el cuchillo que portaba en la axila necesitando puntos de sutura para su curación. Sebastián le dio un puñetazo en la nariz a Miguel cayendo ambos al suelo. Fue entonces cuando Miguel clavó a Chano el cuchillo que llevaba, de 31 centímetros de largo en la espalda «con la intención de quitarle la vida».

Según la sentencia, Daniel sabía que Miguel portaba dicho cuchillo para hacer uso del mismo en el próximo encuentro con Jonathan. Al clávaselo en la espalda de Sebastián le afectó el hemotorax izquierdo, llegándole hasta el pulmón izquierdo.La herida le provocó una grave disminución de capacidad respiratoria, que en minutos causó su muerte.

Por otra parte, a consecuencia de las agresiones de Jonathan, que resultó también lesionado, Miguel sufrió cuatro heridas incisas y traumatismos.

Tras la celebración del juicio, el tribunal ha considerado acreditado en primer lugar que entre los acusados había desavenencias y que el segundo hermano los conocía. Así lo manifestaron varios de los testigos y que incluso llegaron a mantener conversaciones con ellos al respecto. Además el fallo da cuenta del vídeo en el que unas imágenes muestran como discuten en plena calle. Una prueba que fue confirmada por el dueño del local frente al que se desarrollaron los hechos y por un menor que los presenció.

El fallo estima que sí hubo voluntad de acabar con la vida del otro y no aplica la legítima defensa

También ve acreditado que el día de la muerte de Chano, Miguel portaba un cuchillo que le habían guardado en el bar y al salir se lo devolvieron. Este hecho quedó también registrado en la grabación de la cámara de seguridad del local, al igual que los dos hermanos fueron conscientes de que uno de ellos portaba un arma.

Respecto a lo ocurrido después no existen testigos presenciales y las versiones de los procesados fue completamente diferente en el juicio.

‘Los Polacos’ aseguraron que tras tomarse una cerveza se encontraron a los otros dos, por lo que se cambiaron de acera pero que tanto Jonathan como su acompañante también cruzaron y terminaron peleando. Jonathan declaró que no llevaba armas ni esperaba encontrárselos, que había ido a cenar a la «otra punta» de la ciudad para evitar problemas pero que al llegar por la zona se los encontraron y los hermanos fueron a por ellos. Chano intentó mediar y se enzarzaron en la pelea que terminó para él de forma mortal.

El cuchillo en el bar

El tribunal no se cree el testimonio dado por Los Polacos ya que el hecho de que tuvieran un cuchillo y fueran con él al bar acreditaría que el encuentro con los otros dos no fue casual como dicen. «Es evidente que tenían la intención de usarlo si se producía el encuentro a fin de zanjar los problemas», entiende. Sí coinciden en declarar que Sebastián no llevaba cuchillo.

En cuanto a la puñalada que acabó con la vida de la víctima la sentencia hace referencia a lo confesado por Miguel en sala que aseguró que estando en el suelo le clavó el cuchillo a Sebastián por la espalda. Según matizó, lo hizo al verse atrapado y que lo iban «a matar» a él. En este sentido, el tribunal entiende que no se puede alegar legítima defensa ya que «ninguno rehuyó la pelea», «independientemente de quien empezara agrediendo al contrario, el otro en lugar de evitarlo lo aceptó y también agredió».

Por otro lado en cuanto a la considerar los hechos como un homicidio, el fallo refiere que sí hubo voluntad de acabar con la vida del otro. Según los forenses la herida fue mortal y que el cuchillo que se usó tuvo que utilizarse con fuerza debido a su peso. Además recuerda el fallo de nuevo que hubo discusiones previas y que el condenado como autor material portaba el arma.

Además considera a los dos hermanos coautores del homicidio porque, según la jurisprudencia expuesta, dominaron conjuntamente la totalidad del hecho delictivo. No queda acreditado que Daniel intentara apartar a su hermano de la pelea por lo que no cree que intentara huir como aseguró.

El menos perjudicado penalmente es por tanto Jonathan M. F., quien ha estado representado por la abogada Esther Coto. El tribunal le impone dos años de prisión por lesiones ya que, tras el testimonio aportado por la forense, el tribunal cree acreditado que su intención no fue la de causar la muerte sino que las heridas que provocó fueron superficiales.

Además de la pena impuesta, los dos hermanos Polacos tendrán que indemnizar con 90.000 euros a la pareja de Chano y su hijo y con 70.000 euros a los padres de la víctima. Contra esta sentencia cabe recurso.