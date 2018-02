INDUSTRIA Podemos exige responsabilidades políticas por «la tomadura de pelo»

LA VOZ

CÁDIZ 23/02/2018 14:43h Actualizado: 23/02/2018 14:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El coordinador provincial de Podemos, Ignacio García, ha pedido responsabilidades a los representantes de la Junta y del Gobierno tras confirmar este jueves el «fracaso» de su proyecto de Las Aletas. «Es un tomadura de pelo que aparezcan triunfantes cuando ayer firmaron la sentencia de muerte de un proyecto que desde hace años venimos diciendo que era inútil, ilegal y caduco». Celebró que «de una vez por todas, hayan puesto fin a un proyecto especulativo pero no pueden aparecer en la foto como si no hubiera pasado nada porque sí ha pasado: más de diez años escuchando que esa era la solución para Cádiz, mientras que el desempleo ha castigado a tantas familias y seguimos siendo la provincia con más paro de España (30% paro en el último trimestre de 2017)». En su opinión, «hemos vivido escenas tan surrealistas como camiones y excavadoras en 2009 moviendo la tierra de un sitio a otro mientras no pasaba nada y, por el contrario, se gastaban dos millones de euros en sueldos de altos cargos». Lamentó que PP y PSOE «hayan retenido 180 millones de euros para generar empleo en la provincia de Cádiz con lo mal que lo han pasado los gaditanos y las gaditanas durante todos estos años. Por vergüenza política, deberían dimitir».