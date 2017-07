Podemos convierte la Universidad de Verano en un mitin político

Larga fila de alumnos esperando a entrar en la sala Juan Goytisolo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz para asistir al anunciado como ‘mano a mano’ entre Pablo Iglesias y José María González Kichi. Cuando la organización anuncia que sólo van a poder entrar los veinte primeros, la situación se tensa, gritos, pitidos, de un público decepcionado. Y es que el aula no tiene capacidad para todos ya que, los asistentes a la anterior conferencia, de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, van a permanecer en sus asientos. Así que todos a una sala de la planta superior para ver las intervenciones en streaming. La cosa comienza regular.

Una vez dentro, algunos minutos más de espera y a las 12,15h entran el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias y el alcalde de Cádiz, José María González, al aula, para un anunciado ‘mano a mano’ que debía haber comenzado a las 11,30h. Tras los consabidos “Sí se puede” puño en alto y la presentación de Juan Carlos Monedero, convencido de que “los asuntos que ahora no tienen solución en España lo tendrán cuando Pablo sea presidente del Gobierno”, ambos ponentes han limitado su mano a mano a impartir dos mítines políticos, el primero de ellos centrado a nivel nacional y, el otro, en el ámbito local.

Apuesta por la reindustrialización

El secretario general de Podemos ha arremetido duramente contra el Partido Popular, afirmando que éste tiene una “visión del estado nacional-patrimonialista”, es decir, que usa las instituciones “para proteger a delincuentes y perjudicar a adversarios políticos” y “legisla para favorecer a los corruptos”. Pablo Iglesias ha aprovechado también para cargar contra la prensa, afirmando que “en este país hay periodistas que han trabajado con policías para difundir noticias que perjudicaban a partidos políticos contrarios al gobierno”.

Respecto al independentismo, Iglesias ha celebrado que a día de hoy otras formaciones políticas utilicen la palabra “normalidad” y que “España no sea Francia” porque, “aquí por suerte los Borbones no impusieron un solo modelo y una de las expresiones de la diversidad plurinacional es Andalucía”. Asimismo, el secretario general de Podemos ha asegurado que el PP no entiende España, por lo que es “incapaz de articular institucionalmente el país”.

Según Iglesias, en España existe “machismo institucional” y ha afirmado que Podemos apuesta por “cambiar el patrón de distribución de la riqueza a través de una reforma integral de los impuestos”, una política de reindustrialización y un “plan serio en la industria naval española” que no ha concretado, al tiempo que ha subrayado como fracaso del Partido Popular y del Partido Socialista, “la desindustrialización de la estructura del modelo productivo en los años ’80” y el fomento del sector del turismo.

Gobernar con el PSOE

Por su parte, Kichi ha llamado a los asistentes a “desobedecer” y a construir un relato cultural “que ponga de manifiesto que el modelo capitalista están extinto”. El alcalde de Cádiz, que ha apostado sin ambages por formar un bloque de Gobierno con el Partido Socialista para “desalojar al Partido Popular de las instituciones”, se ha puesto como ejemplo de que “es posible gobernar sin robar”, afirmando que “la honestidad es un valor revolucionario hoy en día y nosotros lo tenemos”.

No ha dudado José María González en poner la medalla a su partido por la aprobación del Bono Social Energético, que “está a la vanguardia nacional” (sin puntualizar que se aprobó con el voto a favor de Podemos, PP y PSOE) y afirmar que hace dos años los niños gaditanos pudieron seguir comiendo cuando terminaron el colegio, porque su equipo de Gobierno aprobó el Programa de Garantía Alimentaria. Asimismo, ha subrayado que para él es un orgullo “haber puesto fin a los procesos de privatización de los servicios públicos en esta ciudad” con la remunicipalización servicios de playa.

También Kichi ha cargado contra el Partido Popular, asegurando que “ha torpedeado la línea de flotación de los ayuntamientos y luego se les llena la boca hablando de municipalismo”. Y ha destacado como un “problema” de gobernar un ayuntamiento, que allí “van a parar los problemas de todas las personas” y no tiene ni las competencias ni el dinero para solucionarlos, por lo que “se sufre mucho ante la impotencia”.

Y así, sin diálogo entre el secretario general de la formación morada y el alcalde de Cádiz, ha terminado un ‘mano a mano’ descafeinado que más bien ha sido dos discursos políticos de Podemos por debajo de las expectativas generadas.