Piden a Fomento que presente ya el nuevo borrador de la reforma de la estiba

El diputado del PSOE por Cádiz y vicepresidente de la Comisión de Fomento, Salvador de la Encina, recordó ayer al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en su comparecencia en la Comisión del pasado martes «que sería más que oportuno que el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, cumpla su compromiso y no retrase más el nuevo borrador legislativo sobre la reforma de la estiba para que sindicatos y Anesco tengan tiempo suficiente para valorarlo».

Según informó la formación socialista en una nota, esta solicitud surge tras haber transcurrido «cerca de un mes» desde que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestara públicamente que presentaría a sindicatos y Anesco un nuevo Real Decreto Ley y un decreto sobre la reforma de la Estiba «sin que se haya producido».

En este sentido, desde el PSOE se considera que esta situación está generando «gran incertidumbre e inquietud y que no ayuda en nada para calmar a miles de trabajadores y patronal, sobre las verdaderas intenciones del Gobierno». De la Encina, afirmaba la nota, no entiende que el Gobierno no hubiera parado de «asustar» a los ciudadanos con la multa que la Unión Europea (UE) podría imponer a España por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de fecha 14 de diciembre de 2014 y ahora, tras la derrota para la convalidación del Real Decreto Ley, «pasen semanas sin reunirse con las partes ni los Grupos Parlamentarios y no presente siquiera un borrador de lo que pretende».

Ante ello, en los próximos días el diputado requerirá al ministro de Fomento para que cumpla su compromiso público y traslade a sindicatos y patronal «a la mayor brevedad un texto legal basado en el pacto social, al que llegaron las partes, ya que ese será el único camino para que el PSOE lo apoye».