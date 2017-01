El peaje de la autopista baja solo para los camiones

La llegada del nuevo año ha traído una leve rebaja, casi insignificante, en el peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla. Se trata de una reducción a medias, ya que solo afecta a los camiones. El peaje de la autopista AP-4 entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez (Cádiz) congela este año sus precios para los turismos y los baja cinco céntimos para los vehículos pesados. Según la tabla de precios publicada por Abertis, concesionaria de esta carretera, cruzar el trazado completo entre Dos Hermanas y Jerez seguirá costando a un vehículo ligero (motocicletas, turismos y furgonetas de dos ejes) 7,20 euros.

Los principales cambios en los precios llegan en las categorías de pesados 1 y 2 y los vehículos pesados de tipo 1 (camiones y autocares de dos y tres ejes y turismos o furgonetas con remolque de un eje) tendrán que pagar 12,65 frente a los 12,70 que costaba este año. Por su parte, los vehículos pesados de tipo 2 (camiones y autocares de cuatro ejes y turismos o furgonetas con remolque de dos o más ejes) deberán abonar 14,05 céntimos, frente a los 14,10 que había que desembolsar hasta ahora.

Esta leve reducción en 2017 es una continuación de la ya aplicada en enero de 2016, que significó una rebaja del 0,6%. La rebaja coincide, además, con la recuperación del tráfico de estas vías y con el hecho de que el Estado tendrá que asumir ocho de ellas tras quebrar las sociedades concesionarias que las gestionaban.

En enero de 2016 se aplicó una nueva fórmula para calcular los peajes de las autopistas que dependen del Ministerio de Fomento. Esta rebaja obedece a la aplicación de la fórmula de actualización automática anual que el sector de las autopistas pactó con el Gobierno en 2002. Se trata de una fórmula que tiene en cuenta el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente y la evolución de los tráficos entre sus principales variables.

Las concesionarias de autopistas de peaje siguen utilizando este sistema para calcular la actualización anual de sus tarifas, dado que el sector quedó fuera de la Ley de Desindexación que el Gobierno aprobó para desligar del IPC la evolución de los precios de determinados servicios y contratos. La media, de momento, favorece a los usuarios, ya que las dos variables que se tienen en cuenta para el cálculo son positivas, es decir, contamos con un IPC estable y un aumento del tráfico, lo que permite actualizaciones de los precios a la baja.

En cuanto al tráfico, las autopistas encadenaron en 2016 su tercer ejercicio consecutivo de crecimiento en el número de usuarios, recuperando así parte de los perdidos durante la crisis.

Al cierre de los diez primeros meses, la red de 2.250 kilómetros de autopistas española contabilizaba una media de 18.762 vehículos diarios, un 5,7% más que un año antes, según datos oficiales del Ministerio de Fomento.

El crecimiento es aún mayor, de alrededor del 7%, en el caso de las ocho vías quebradas. En concreto, los aumentos en estas vías oscilaron entre el 3,1% que se anotó la AP-36 Ocaña-La Roda y el 15,3% que se disparó la R-5 Madrid-Navalcarnero, una de las dos primeras vías que asumirá el Estado, dado que tiene que ‘rescatarlas’ antes del próximo mes de julio.

No obstante, estos volúmenes de tráfico están aún lejos del máximo de 23.255 vehículos diarios que el conjunto de la red se anotó en 2002, ejercicio en el que además la longitud de la red de vías de pago era la mitad respecto a la actual.

Así, la nueva bajada en el precio de los peajes podría contribuir a que las autopistas sigan recuperando parte del tráfico perdido en los años de caídas encadenados durante la crisis.

En cuanto al tráfico registrado en la AP-4 (Sevilla-Cádiz) durante el año pasado se advirtió un repunte con respecto a 2015. Así, en julio, por ejemplo, la incidencia de paso creció un 9,5%. No hay que olvidar que la crisis económica pasó una seria factura a la autopista. La circulación tocó techo en 2007 cerrando el año con una media de 25.138 vehículos diarios. La tendencia a la baja siguió y tanto conductores como camioneros cambiaron la autopista de peaje por la N-IV. En el primer semestre de 2013, el tráfico cayó un 12,6%, lo que supuso 3.000 coches menos al día. Los primeros síntomas de mejora se advirtieron en 2015.

La autopista de Cádiz se colocó de esta forma entre las que más adeptos había perdido de las carreteras de peaje españolas. Su descenso sólo fue superado por otras 5 de las 28 autopistas de pago del país. El desplome de la autopista Sevilla-Cádiz fue fruto casi en exclusiva del incremento paulatino del precio de su peaje. Cabe recordar que el peaje entre Jerez y Cádiz fue liberado en 2005 como parte del Plan MASCERCA de la Junta de Andalucía, garantizando de este modo un itinerario libre de peaje entre Cádiz y Algeciras alternativo a la N-340.

La historia de la autopista de Cádiz data de finales de los años sesenta y fue una de las primeras vías rápidas que se construyeron en España. La obra se adjudicó en 1969 a Bética de Autopistas a cambio de una concesión hasta 1993 . La autopista se inauguró oficialmente en marzo de 1973, aunque anteriormente, se habían abierto algunos tramos. Apenas cuatro años después, en 1977, el Gobierno de Suárez aprobó la primera prórroga de la concesión hasta 1999. Cuando aún faltaban 15 años para que esa concesión se cumpliera, el Gobierno de Felipe González prolongó la concesión siete años más, con lo que el pago por circular por esa carretera se prolongó hasta 2006. La última vuelta de tuerca se dio bajo el Gobierno del popular José María Aznar , que en 1997 aprobó que la concesión duraría mucho más tiempo, otros 13 años, es decir, hasta 2019 . El Gobierno ha anunciado su liberalización y ha confirmado que no habrá más prórrogas en la concesión.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha negado cualquier mera «estrategia para dañar al adversario político» en las reivindicaciones al Ministerio de Fomento, para que se negocie la extinción adelantada del peaje de la autovía AP-4 y que las obras de transformación de la carretera N-IV en autovía incluyan el tramo comprendido entre Los Palacios y Villafranca y Jerez de la Frontera (Cádiz). Villalobos defiende las demandas del «frente común» formado por las diputaciones de Sevilla y Cádiz, ambas gobernadas por el PSOE.

Cuenta atrás para el final de la concesión

En el verano de 2015, la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta el Congreso de los Diputados, Ana Pastor, confirmó la desaparición del peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla para finales de 2019, lo que significa que el paso por esta vía será gratuito en 2020 o, al menos, es lo que se pretende. Este anuncio fue ratificado el pasado diciembre por el nuevo titular de Fomento, Íñigo de la Serna, que aseguró que el Ministerio no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por empresas privadas de aquellas cuyo contrato vence entre 2018 y 2021, caso de la carretera AP-4, que explota Abertis.El ministro dijo que estas autopistas pasarán a manos del Estado para «en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas».

Sin embargo, esa frase, pese a todo, ha generado todo tipo de conjeturas entre la clase política. De hecho el PSOE comentó que se trataba de una «falta de claridad» que crea «incertidumbre» en los ciudadanos ante lo que pueda ocurrir a partir del año 2019, en el caso de la autopista gaditana, que explota Abertis. Estas palabras fueron pronunciadas por la secretaria general de los socialistas gaditanos y presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, quien pidió al ministro que aclara si el Gobierno de España acabará con el peaje y reiteró que lo dicho por el ministro «deja la puerta abierta a una gestión pública o bien a una explotación privada tras concurso».

Estas dudas fueron rápidamente disipadas tanto por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, como por la dirección del PP gaditano. El representante del Ejecutivo en la comunidad andaluza aseguró que «el ministro confirmó con sus palabras que en 2019 se acaba el peaje, y no hay más; lo que no caben son interpretaciones malintencionadas de lo que es una gran noticia para la provincia de Cádiz». «Evidentemente -aclaró Sanz-, una vez que las autopistas vuelvan al Estado, el Gobierno tendrá que ver cómo las revierte, pero no significa que se prorrogue el peaje».