ALMIRANTE CERVERA Pascual, bisnieto del Almirante Cervera, responde a Colau: «Salvó la vida de muchos catalanes» Uno de los descendientes del militar español agradece que «en Cádiz no exista la ignorancia» de la presidenta de Barcelona

CARLOS CHERBUY

Cádiz Actualizado: 16/04/2018 15:52h

La polémica estalló con las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respecto a la retirada de la calle al Almirante Cervera para renombrarla como el actor Pepe Rubianes. Y es que Colau calificó a Pascual Cervera Topete de «facha», cuando el militar no solo falleció años antes de que el movimiento fascista sugiera en Europa, sino que además es tratado de «héroe» por países como Cuba, «resaltando esta palabra el propio Fidel Castro», tal y como recuerda su bisnieto, Pascual Cervera de la Chica.

Él es el presidente de la Asociación Familia Cervera y nada más conocerse la noticia de que se iba a suprimir la calle dedicada a su familiar en Barcelona, mandó una carta dirigida a la propia Ada Colau para exponerle los logros del Almirante Cervera. Éste llegó incluso a ser ministro con un gobierno liberal, así como hacerle saber que incluso en ciudades como Santiago o La Habana hay bustos en su memoria. Pero no solo no fue suficiente para frenar tal determinación, sino que además vino acompañada por la sorpresa de escuchar cómo se le tachaba de «facha» por la propia regidora.

«Estamos sorprendidos y no entendemos este desconocimiento sobre la figura del Almirante Cervera. Por fortuna en Cádiz, y sobre todo en Puerto Real y Medina, no existe esta ignorancia histórica demostrada por Colau». Y es que, Pascual Cervera Topete nació en Medina en 1839 y falleció en Puerto Real en 1909, ambas localidades tienen bustos del Almirante.

«Aquí se conoce la importancia de Cervera»

En Puerto Real ahora al frente del Ayuntamiento está Podemos, pero desde la familia se muestran tranquilos «porque aquí sí que se conoce y se sabe la importancia de Cervera. El que fuera alcalde de Puerto Real y que era de Izquierda Unida, José Antonio Barroso viajó a Cuba con familiares del Almirante Cervera para los actos conmemorativos que se hicieron por el 110 aniversario de la batalla y donde se le rindió tributo al propio Almirante».

El jefe del Ejército cubano, Raúl Castro, observa el busto del almirante Pascual Cervera. -EFE

Por otro lado, Pascual quiere resaltar que no están en contra de que se le dé una calle al actor Pepe Rubianes «ni queremos entrar en eso, solo decimos que para dar una calle no hay que quitarla a otra cuyos méritos están más que reconocidos y que distan mucho de lo que se le ha relacionado por parte de Ada Colau».

En San Fernando también hay una calle dedicada al Almirante Cervera. «En ningún rincón de Cádiz ha habido ningún tipo de polémica con respecto a reconocimientos ni calles, ni bustos. Al contrario, hemos encontrado y sentido el orgullo por lo conseguido por nuestro antepasado. Estamos seguro de que eso no va a cambiar, porque como ya he dicho aquí sí que se conoce y se sabe la historia del Almirante Cervera».

Reitera la sorpresa de los familiares ante las palabras de la alcaldesa de Barcelona y lamentan que una persona que ostenta un cargo público tan importante no se informe mejor a la hora de realizar unas declaraciones públicas y sobre todo tomar una determinación que afecta a una ciudad que ya no tendrá el nombre del Almirante Cervera «cuando muchos de los marinos de los que era responsable y que salvaron la vida eran catalanes».