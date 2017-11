HOMENAJE La ONCE dedica el cupón de este sábado al escritor jerezano Caballero Bonald El literato, uno de los pesos pesados de las letras españolas del siglo XX y XXI, cumple 91 años

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y en Jerez, Cristino Ortuno, han presentado al gerente de la Fundación Caballero Bonald, José María Pérez, el cupón dedicado al escritor jerezano precisamente el día en que cumple 91 años.

Según ha indicado la ONCE, durante el acto se ha proyectado un vídeo con una grabación de José Manuel Caballero Bonald en la que comenta su gratitud por aparecer como motivo del cupón de la ONCE. «Esta iniciativa me llena de orgullo y me siento muy honrado sabiendo que mi imagen va a aparecer en el cupón de la ONCE el día de mi cumpleaños», ha afirmado el escritor.

Además, ha asegurado sentirse «muy emocionado porque esto tiene una simbología muy peculiar, porque me va a ver mucha gente que compra el cupón diariamente, y eso me produce una extraña satisfacción».

En su agradecimiento Caballero Bonald también se felicita porque la Unión Europea haya aprobado un proyecto para que las ediciones en braille estén libres de derecho de autor y se pueda editar en braille toda la obra universal literaria.

Por su parte, el director de la ONCE en Cádiz ha aludido a Caballero Bonald como un autor decisivo para la literatura española del último siglo. «El rigor en su palabra, el riesgo en sus versos, la profundidad de su individualismo, su firme compromiso siempre con la libertad, convierten a don José Manuel Caballero Bonald en un referente imprescindible de la literatura española, más allá de su papel en la Generación de Los 50», ha afirmado Alberto Ríos.

Para el responsable de la ONCE en la provincia el mejor regalo de cumpleaños que se puede hacer al poeta jerezano es leer su obra, sus poesías y novelas, «para seguir derribando las barreras que la vida nos pone por delante».