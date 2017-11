TRIBUNALES Nuria Sánchez: «Estoy pasando el peor año de mi vida, pero pienso defenderme» La expresidenta de las Mujeres Empresarias de Cádiz, señalada en un presunto fraude millonario, lamenta la falta de apoyos y que se le haya señalado «por encima de los implicados»

A. G. LATORRE

«¿Que cómo estoy? Pues pasando el peor momento de mi vida». La expresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz Nuria Sánchez no oculta que la relación de la entidad en la época en que ella era presidenta con un supuesto fraude millonario le está pasando factura. «Estoy a base de pastillas contra la ansiedad, a nivel personal estoy hecha polvo, pero profesionalmente voy a defenderme, no voy a quedarme quieta».

La empresaria Nuria Sánchez fue presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz (AMEP) del año 2010 al 2016. Durante ese tiempo, empresas de Zaragoza colaboraron con la Asociación con un servicio de consultoría «cuyo pago puede demostrarse sin problema», asegura Sánchez. Esas empresas zaragozanas están siendo investigadas por un presunto fraude en ayudas públicas.

Sánchez explica el proceso desde que se inició la investigación. «Tres días antes de dejar el cargo de presidenta la Policía me pidió información sobre nuestra relación con esas empresas; no teníamos nada que ocultar, así que les dimos toda la información», sostiene.

El problema, según añade, llegó cuando fechas después «le requirieron a la junta directiva actual más información y no se la facilitaron, entonces fueron a buscarme». Sánchez recuerda que «cuando en Zaragoza (lugar donde se centran las investigaciones) me propusieron declarar por videoconferencia dije que no, que iría al juzgado».

Ahí, explica Sánchez, la situación dio un giro cuando «en el propio juzgado me comunicaron que estaba detenida. Todo sin abogado siquiera, tuve que esperar a que llegara uno de guardia». «En esa situación, pese a poder acogerme a mi derecho a no declarar, colaboré en todo lo que pude», detalla.

Puertas cerradas

Esta empresaria gaditana se muestra perpleja por cómo, desde ese momento, «se dio tanta repercusión a su relación con el caso cuando no se me señaló como culpable en ningún momento». La que fuera presidenta de la AMEP resalta que desde el principio «parecía como si fuera la cabecilla de un grupo mafioso».

Desde ese momento, empezó un calvario personal y profesional. En lo personal, reconoce que está con ansiedad y depresión y, en lo profesional «después de trabajar durante 30 años hay gente que decidió no cogerme el teléfono». También lamenta cómo los medios de comunicación, «con los que siempre he tenido buena relación, no me llamaron para contrastar la información, sólo LA VOZ»

Fue por esto que decidió el año pasado trasladar a Madrid su actividad empresarial, «comenzando de cero y evitando explicar mi vinculación con la AMEP, porque en el momento en que ponían las referencias en un buscador de internet aparecía la relación con el caso».

En cuanto a las asociaciones empresariales de Cádiz, lamenta que no le han prestado apoyo por el caso. «Duele especialmente cuando todos nos conocemos, cuando saben cómo soy que en seis años que estuve como presidenta de las Mujeres Empresarias me desviví por el fomento de la igualdad en la empresa».

En ese punto, Sánchez subraya el «machismo» que sigue habiendo en el mundo empresarial y cómo «a las mujeres que no pasamos por el aro, a las que queremos defender realmente nuestros derechos nos acaban machacando y aburriendo».

Resume la actitud a las empresarias con una frase: «No importa los años que lleves trabajando en un sector, si aparece alguien hablando fino y con traje y corbata le harán más caso que a ti».

Espera el sobreseimiento

Respecto al proceso abierto, Sánchez indica que está a la espera de que le lleguen las diligencias previas, que aún no las ha recibido, y que su defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa. Después, se plantea una demanda por calumnias contra los que se han cebado con ella.

Se muestra «tranquila» con que sigan investigando «cuanto más, mejor, no tengo nada que ocultar» y ofrece como prueba «que ni mi patrimonio ni el de mi familia se ha visto incrementado durante el tiempo que presidí la AMEP». «Te voy a decir más, cuando era presidenta yo no tenía ni acceso a las cuentas bancarias ni tarjeta de crédito de la entidad», aporta.

«No sé por qué sólo se me ha señalado a mí cuando hay tantos implicados. No quiero atacar a nadie, pero voy a defenderme», concluye.