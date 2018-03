MATRICULACIONES CURSO 2018/19 Un nuevo curso, los mismos problemas Los colegios públicos que apenas tuvieron demanda mantienen sus aulas, mientras que San Vicente de Paúl vuelve a perder una línea

A. G. L.

05/03/2018 07:49h Actualizado: 05/03/2018 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Septiembre empieza ahora. No se alarme, no ha perdido usted las vacaciones de verano es, simplemente, que es ahora cuando arranca el periodo de matriculación de cara al próximo curso escolar. Desde el pasado 1 de marzo hasta día 31, los padres deberán presentar en los centros las solicitudes para el próximo curso. Este tiempo de solicitud, baremación, reclamación, etcétera culminará el 8 de junio, cuando termina el periodo de matriculación de manera oficial en las primeras etapas de enseñanza.

Fechas clave 1-31 de marzo Presentación de solicitudes para los centros. 5-12 de abril Relación baremada del alumnado solicitante. 13 de abril. Trámite de audiencia 14 de mayo. Sorteo para dirimir empates 15 de mayo Publicación de la resolución del procedimiento de admisión. 22 de mayo Publicación de la adjudicación de plaza de los alumnos en los centros no prioritarios (proceso conocido como reubicación). 23 de mayo al 22 de junio Reclamaciones 1 al 8 de junio Plazo de matriculación (segundo ciclo de Infantil, Primaria y educación especial) 1 al 10 de julio Plazo de matriculación (ESO y Bachillerato).

Hay pocos cambios en el arranque del nuevo curso en lo referente a cifras de matriculados. Los 645 centros sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato ofertararán 218.505 plazas, 191 más que en el curso pasado y que corresponden, fundamentalmente, a Educación Secundaria.

Las novedades en este curso son pocas, por lo que es previsible que se repitan los mismo problemas con los que se tuvo que enfrentar este año la Delegación de Educación finalizado el periodo de matriculación.

Pese a que hay una cifra con la que saca pecho la Delegación, como es que el 97% del alumnado de la provincia alcanzó una plaza en alguno de los centros solicitados, el año pasado se notó un importante abismo entre las solicitudes para unos centros y para otros.

Y en este aspecto destacan los significativos casos de la Institución Provincial Gaditana y del Andalucía, que el año pasado tuvieron una única petición para entrar en Infantil. En el caso de Adolfo de Castro el número de peticiones fue infinitamente más pequeña, ya que no recibieron ninguna, lo que obligó a los colegios a hacer clases mixtas con los alumnos de 3, 4 y 5 años. Este año, no obstante, Educación mantiene la oferta de aulas en los tres colegios, algo que fue demandado el curso pasado desde distintos colectivos de defensa de la educación pública.

El caso opuesto es el de San Vicente de Paul, donde el próximo curso volverá a repetirse, previsiblemente, la situación del actual. Y es que para el próximo curso se ha concertado sólo un aula de Infantil, como sucediera en la convocatoria de 2017/18. Pese a que la oferta fue de 25 plazas, la demanda se situó en 53.

Un recurso ante la justicia obligó finalmente a la Junta a que, de manera cautelar, sufragara esa línea más de Infantil, por lo que 25 de los niños que fueron recolocados en otras escuelas acabaron finalmente en el centro de las Hijas de la Caridad. Todo hace indicar que este próximo curso se repetirá la misma situación.

Detectives y cambios

Una de las personas que más sabe de este periodo es José Antonio Cordeiro, que es el responsable del proceso en Extramuros (además de director del IES Columela). Cordeiro destaca que es un periodo de mucho trabajo pero suele ser bastante tranquilo «porque la mayor parte de niños acaba obteniendo plaza en el centro que escogió como primera opción». A este factor ha contribuido notablemente la caída de la natalidad «que ha originado otro problema, como es el de que muchos centros apenas tengan demanda».

Preguntado por la razón de por qué los padres se inclinaban más por los centros concertados que por los públicos, Cordeiro comentó que, dejando a un lado las preferencias por una educación más religiosa, «a muchas familias les atrae el hecho de que los niños empiecen en un centro con 3 años y salgan del mismo con 18, sin necesidad de cambiar, algo que no es posible en los centros públicos».

Como lo corriente no es atractivo, le preguntamos a Cordeiro por los problemas que se suelen encontrar en el periodo de matriculación que, repite, «son puntuales y siempre tratamos de buscarles la mejor solución posible». Al consabido de pedir plaza en un centro y que no la concedan porque no haya sitio (y haya que recurrir a los sistemas de baremación) hay que sumar el de entregar más de una solicitud para matricular al alumno. «Muchos padres, para asegurarse una plaza en alguno de los centros que quieren, entregan varias solicitudes... por lo que el niño es sancionado y pasa a estar a la cola en cuanto a preferencia. Hay que entregar una única solicitud y, en esa, poner el centro preferente y otros cuatro como opciones secundarias».

Ahondando en el caso de niños que se quedan fuera del centro solicitado, Cordeiro destaca cómo algunos padres contratan detectives «para detectar irregularidades en alguno de los que sí han entrado, que suelen estar relacionadas con el lugar de residencia de los padres».

Plazo en las guarderías

Los más pequeños del sistema, no obstante, tendrán aún que esperar un mes para ver cómo sus padres (o tutores) entregan las solicitudes para una plaza. Las escuelas de infantil de primer ciclo (conocidas como guarderías aunque ellos rechacen ese nombre al entender que son más que meras ludotecas) empezarán a recoger las solicitudes de plaza el 1 de abril.

Maribel Uncala, del colectivo Aeiou (Asociación de Escuelas de Infantil Unidas) lamenta los problemas que se siguen encontrando por parte de la administración a la hora de concertar plazas. Y es que además del daño que hizo en el curso actual la «subasta» de plazas se enfrentan a la competencia de las ludotecas, centros que no reúnen las mismas condiciones que ellos para acoger a los niños, «si bien ya se están poniendo soluciones», reconocía Uncala.

En cuanto a la subasta de plazas, Uncala señala como dato que «los centros que se incorporaron el año pasado y que optaron por rebajar las cuotas que cobraban a la administración por niño este año han decidido subirlas al máximo, que es la tasa que lleva congelada desde 2007 y con la que estamos a lo justo». Tan a lo justo que, indica, los retrasos en el pago de las plazas concertadas de los niños que entraron en el mes de septiembre -que se pagó en enero- pusieron a muchas de las escuelas de Infantil (la mayoría pequeñas empresas familiares con fuerte presencia femenina) al borde de la quiebra.

Para el próximo curso hay prevista la concertación de 115.222 puestos escolares de Educación Infantil de Primer Ciclo para niños de Andalucía en 1.943 escuelas de Infantil. De ellos, aproximadamente unos 30.000 se ubican en Cádiz. «Una de las demandas que tenemos en la actualidad es que se amplíe la concertación a rentas algo más altas, porque mucha gente con sueldos bastante normales se quedan fuera de las ayudas que da la Administración», remataba Uncala.