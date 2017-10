No reenvíe el bulo del falso secuestro

Todo lo que nos mandan por WhatsApp no es cierto, pero lo que sí es verdad es que todos tenemos un familiar, amigo o, incluso nosotros mismos, que se cree todo lo que le llega por este servicio de mensajería instantánea.

Si estos días ha recibido un mensaje con la cara de un niño con el pelo rizado y castaño acompañado del texto, «se llama Ariel de 7 años lo acaban de secuestrar pasa la foto ayuda por favor, es de Sanlúcar», tenga presente que es un bulo, por lo tanto no se lo crea ni lo reenvíe.

Así lo ha advertido la Guardia Civil a través de su perfil en la red social Twitter, para intentar parar este bulo que se está haciendo viral por la provincia.

Tweet de la Guardia Civil advirtiendo del engaño. - L. V.

¿Cómo identificar un bulo?

Y si tiende a creerse todo lo que le llega por WhatsApp tenga presente estos consejos. Ante todo, cuando le llegue este tipo de virales no lo mande sin comprobar su veracidad, ya que si lo hace está contribuyendo a darle alas al engaño. Además, desconfíe si no cita ningún día en concreto y/o no da datos precisos, ya que estos bulos son atemporales y lo que buscan sus creadores es que la pelota de la mentira siga creciendo. Y, por último, si observa faltas de ortografía, gramaticales o de coherencia en el texto, será otra clave para dudar de su veracidad.

Ya sabe, a Ariel (afortunadamente) no lo han secuestrado, así que, por favor, no reenvíe la imagen. Y si le llega, advierta a sus contactos del engaño.