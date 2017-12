ENTREVISTA «No habrá reducción de efectivos en Infantería de Marina» El general Jesús Manuel Vicente deja el cargo tras más de tres años al frente de los 'valientes por tierra y por mar'

Tranquilo pero con paso firme, en su despacho de la Comandancia General de Infantería de Marina, antiguo Cuartel de Instrucción de San Fernando, el general de división Jesús Manuel Vicente Fernández ata los últimos cabos para dejar el cargo que ha ocupado desde el mes de septiembre de 2014. Su primer destino como teniente estuvo aquí, en el Tercio de Armada, y también en esta tierra pasará a la reserva el próximo día 30. Toda una vida dedicada a la Infantería de Marina ('valientes por tierra y por mar', como reza el lema de este cuerpo), a la que se imagina en el futuro «concentrada en la Bahía de Cádiz, cada vez más integrada con los buques y las aeronaves y con un futuro Comandante General desplegado en el exterior mandando una operación».

¿Qué aprendizaje se lleva de estos años como Comandante General de la Infantería de Marina?

Primero que ha sido un honor estar al servicio de los españoles en la cúpula de la Infantería de Marina más antigua del mundo. Conducir una institución como esta con casi 500 años de historia es una responsabilidad enorme porque no es tarea fácil ser el líder de una tropa de marina que no tiene parangón, ya que es una fuerza especial capaz de combatir en la mar y en la tierra desde la mar y que tiene su origen en aquellos primeros infantes españoles de Armada de 1537.

He culminado también mi aprendizaje en el arte de conjugar la tradición con la transformación. Sabemos que lo importante es la vigencia de la institución en la que estamos al habernos sometido al cambio sin titubeos.

Ser el comandante general de los 'valientes por tierra y por mar' te muestra que es verdad que somos una pequeña pero gran familia donde destaca el compañerismo. Y me ha enseñado que la 'magia del espíritu de cuerpo' existe y aparece cuando menos te lo esperas. Se asoma en un combate, en un entrenamiento, en la soledad de una decisión o en una charla cuando nos estamos contando historias de guerra. El espíritu de cuerpo de la Infantería de Marina es algo excepcional y un capacitador importantísimo de nuestra potencia de combate.

¿Qué modificaciones y avances se han desarrollado en este tiempo?

En estos más de tres años he sido testigo de modificaciones y avances ligados a la evolución de la tipología de los conflictos bélicos, en los que nuestros adversarios emplean unas modalidades de enfrentamiento muy diversas a las que es necesario hacer frente. Cambios estratégicos y circunstancias, como el terrorismo o el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las que hemos tenido que mejorar y adaptarnos.

He intentado impulsar mucho esta Infantería de Marina haciendo fuerza en que nosotros somos Armada, marinos, tenemos naturaleza naval, un fuerte carácter expedicionario y además somos una fuerza especial. Este concepto lo hemos trabajado mucho. La Infantería de Marina está cerca de ser prácticamente al completo casi de operaciones especiales, alejada de las fuerzas convencionales. El Tercio de Armada (TEAR) dispone de un Batallón Reforzado de Desembarco entrenado para utilizar tácticas y técnicas especiales, compuesto por unos 700 infantes de Marina y que se encuentra en alta disponibilidad, lo que significa estar permanentemente alistado para desplegar.

Por otro lado, he centrado mi esfuerzo en lograr una Fuerza muy cohesionada, cuya fortaleza reside en el apoyo mutuo entre sus componentes. Esto permite racionalizar esfuerzos y sacar el máximo rendimiento a los recursos disponibles.

Y están asumiendo nuevos retos, como el próximo despliegue en Mali.

Tenemos que estar de alguna manera en nuestras justas dosis en las operaciones que hay en curso porque es la manera de permanecer en contacto con las amenazas de hoy en día y mantener la capacidad operativa de la Infantería de Marina.

Mali es una zona de terreno en la franja del Sahel muy importante para España y en la operación de la Unión Europea allí vamos a participar con una unidad de dos secciones, realizando actividades de fuerza de protección. Esto nos va a venir muy bien sobre todo para la moral de la tropa, ávida de desplegar en operaciones, aunque hay que mantener ciertas capacidades en Territorio Nacional por si surge algo imprevisto contar con la capacidad de respuesta que la Fuerza de Infantería de Marina pone a disposición de los españoles.

No es la única misión en la que participarán infantes de Marina.

En la actualidad aportamos especialmente Equipos Operativos de Seguridad (EOS) a la operación 'Atalanta', a la operación 'Sophia', a los buques que realizan el despliegue africano y a los Grupos Navales Permanentes de la OTAN (SNMG-1 y SNMG-2). También participamos con dichos equipos EOS y con Equipos de Adiestramiento de Misión conformados con personal de las tres fuerzas de la Fuerza de Infantería de Marina (Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada', Fuerza de Protección y Fuerza de Guerra Naval Especial) que desarrollan actividades de Seguridad Cooperativa en distintos países de África.

Asimismo, en este momento participamos en la operación 'Atalanta' con Organizaciones Marítimas de Operaciones Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial y en la operación 'Inherent Resolve' de apoyo a Irak con Equipos de Adiestramiento de Misión compuestos por personal de la Fuerza de Guerra Naval Especial y de apoyo especializado del TEAR.

Además de la participación en la misión de Mali durante 2018 tenemos previsto proporcionar en mayo de 2019 la quinta rotación de la contribución española al Grupo Táctico de la 'Enhanced Forward Presence' de la OTAN desplegado en Letonia, serán unos 300 efectivos que relevarán a nuestros compañeros del Ejército de Tierra.

Muchos de esos equipos EOS que menciona proceden del Tercio del Sur, que también se encuentra en San Fernando. ¿Qué aporta esta unidad a la Infantería de Marina?

Es una unidad de la Fuerza de Protección fundamental en la Bahía. El Tercio de Armada puede hacer y entrenarse para lo que está diseñado porque el Tercio del Sur se orienta a dar seguridad física a las personas y a todas las instalaciones de la Armada en Cádiz, San Fernando, Arsenal de La Carraca y Base Naval de Rota. Así, hace que el Tercio de Armada pueda dedicarse a lo que se tiene que dedicar que es a ser fuerza de desembarco proyectada desde los buques a la costa. Además, no solo tiene potencial de combate, sino también una magnífica unidad de música que los gaditanos conocen perfectamente.

«Tenemos que empezar a pensar en la Infantería de Marina del futuro; tenemos que reubicar los conceptos de su utilización», declaró el anterior Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) el pasado año. Últimamente han vuelto las especulaciones de reducción de efectivos. ¿La habrá?

Tal y como declaró el anterior AJEMA, las formas de empleo de la Fuerza de Infantería de Marina tienen que diseñarse teniendo en cuenta los tipos de operaciones militares actuales y del futuro.

Hoy por hoy la Infantería de Marina está magníficamente bien dimensionada, no hay ningún tipo de peligro de que sea reducida. Es más, forma parte de una herramienta de combate que tiene la Armada Española que está orientada hacia el litoral. Y el paquete anfibio de la fuerza naval es algo que va a ser una herramienta de grandísima utilidad en el futuro. Por lo tanto, todo lo que está ahí, en ese tipo de guerra anfibia, orientada hacia el litoral, organizando unidades que se posicionen en aguas internacionales para hacer presencia pero con una capacidad real de poder hacer intervenciones en tierra, tiene mucho futuro. Por lo tanto no hay que hablar de recorte, si acaso habrá que hablar de aumento de efectivos en la Fuerza de Infantería de Marina para que esa fuerza anfibia pueda dar lo que van a necesitar los españoles en un futuro.

¿Qué aporta el Retín para el adiestramiento de esta fuerza anfibia?

Es un campo de adiestramiento fundamental para este tipo de operaciones. Hay que tener en cuenta que a día de hoy en Europa solo existe otro campo de maniobras de estas características en Italia. Es insustituible debido a las magníficas características de sus playas para realizar desembarcos anfibios y el acceso desde éstas al resto de instalaciones.

Tiene mucho potencial de crecimiento. Y de hacer más infraestructuras de adiestramiento en él podría ser beneficioso no solo para nosotros si no también para otras marinas y armadas que pudieran venir a entrenarse. Necesitamos ese campo y lo tenemos en una ubicación ideal, cerca de la principal unidad que se dedica a ese trabajo que es el Tercio de Armada.

El general Vicente durante un acto en el patio en el Tercio de Armada. -L.V.

¿Qué asuntos pendientes dejará al nuevo Comandante?

Van a quedar algunos asuntos no pendientes, sino de seguir desarrollando. Yo siempre estado preocupado de pensar en el mañana, que es dónde vamos a estar. Por lo tanto la Infantería de Marina ha de seguir formándose como una fuerza especial, basándose en su naturaleza naval y su fuerte carácter expedicionario. Los combates del futuro obligarán a trabajar las sinergias entre todos los componentes de la Fuerza de Infantería de Marina: mi Cuartel General, la Fuerza de Desembarco del Tercio de Armada, la Fuerza de Protección y los boinas verdes de la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Por supuesto también quedan planes de obtención de recursos. Hemos tenido la mala suerte de que algunos de nuestros materiales llegaban a su fase final operativa justo con la crisis económica. Los militares somos los primeros en dar prioridades a otras cosas y hemos estado aguantando como hemos podido. Pero quedan algunos programas de material relacionados, por ejemplo, con la artillería, que tenemos que renovar, o con los carros de combate que también hay que actualizarlos. El próximo comandante general que venga tendrá que seguir preocupado para que, si hay disponibilidad económica, también se atienda de la forma que se merece este material para que la capacidad de la Infantería de Marina esté al nivel que la fuerza anfibia necesita.

«Vayas por donde vayas encontrarás un vínculo que une a la Infantería de Marina con Cádiz»

¿Cómo ha vivido todo este tiempo la profunda unión de Cádiz con la Infantería de Marina?

Pues intensamente, ya que se nota la fuerte vinculación histórica que hay. La Bahía de Cádiz no se puede entender sin la Armada y viceversa. Los orígenes de la Infantería de Marina pasan por Cádiz y después por la Isla de León cuando se trasladaron los Batallones de Marina.

Los marinos tenemos nuestras casas donde la Marina nos manda. Como yo hay muchos que han tenido, tienen y tendrán su hogar por esta tierra que corre de forma paralela a la Armada. Eso crea un vínculo muy profundo que llega al alma de todos y que nos une de una manera muy especial. He visto a la buena gente de la provincia de Cádiz tendiéndole la mano a la Armada y viceversa.

Además la Armada siempre ha estado muy dotada de ciudadanos de esta zona. Yo mandé la Unidad de Operaciones Especiales y la verdad es que unos de los mejores soldados que yo tenía allí eran los de la Sierra de Cádiz, auténticos prototipos de luchador.

Vayas por donde vayas, mires a donde mires, siempre encontrarás un lazo, un vínculo, que une a los valientes por tierra y por mar desde 1537 con la provincia de Cádiz.

Pasará a la reserva, pero, ¿se marchará de Cádiz, tierra en la que reside desde hace ya bastantes años?

Me iré pero volveré. Tanto mi mujer como yo somos gallegos de nacimiento pero con toques isleños, pues nuestra casa ha estado muchos años en La Isla donde siempre hemos estado agusto. Nuestra intención es volver por aquí ya que dejamos familia y amigos. Tenemos además la suerte de venir con frecuencia a Chiclana, otra muy buena tierra de acogida a la que pretendemos volver.

Además yo soy un aficionado al golf (aunque lo llamo ejercicio de tiro y precisión, por eso de que soy infante de Marina). Y en Puerto Real hay un campo magnífico, Villanueva Golf, donde he jugado bastante. Así que cuando vuelva me traeré mis palos de golf para volver a jugar en ese campo situado en el fondo de esta bonita Bahía de Cádiz.

Por si eso fuera poco, tengo un hijo teniente de navío que está destinado en un buque con base en Rota, al que vendremos a visitar. Puede ver que tengo muchos chicotes en mi mano para tirar de ellos y volver a esta tierra gaditana.

Solo tengo palabras de agradecimiento para los gaditanos y en particular para los isleños porque en la Isla de León (como me gusta llamarla), he hecho mucho camino como soldado de marina, pero también como marido, padre y ahora como abuelo. San Fernando está en nuestro corazón y, por supuesto, todo lo que aquí hemos vivido permanecerá en nuestra memoria, a la que acudiremos para recordar esos momentos en esta tierra magnífica que tantas alegrías me ha dado a mí y a toda mi familia.