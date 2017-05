La batalla contra el narcotráfico es constante, no para. No hay ni un día ni una noche en la que los agentes dedicados a mantener el orden y la ley bajen los brazos y desistan ante la persistencia de bandas cada vez más especializadas y violentas. No hay tregua, ni tiempo para el miedo o el mirar hacia otro lado. Tampoco es algo nuevo. La lucha contra los narcos se mantiene en el Estrecho desde hace ya muchos años pero, tras la consecución de incidentes cada vez más serios en los últimos meses, los que la combaten alertan que es necesario seguir y poner más medios para poder ganarla.

Sin ir más lejos este pasado fin de semana volvía a ocurrir. Fue la madrugada del sábado al domingo cuando una 'goma' cargada de hachís intentaba llegar hasta la costa para un nuevo alijo. No lo lograron. Una patrulla de Vigilancia Aduanera y otra del Servicio Marítimo de Guardia Civil lo impidió. Tras una arriesgadísima persecución, un agente llegó incluso a saltar para abordar la lancha. De noche, a toda velocidad y sin poder esperar a otro momento. Cuatro personas fueron detenidas y la mercancía intervenida.

«Pero habrá más». Lo saben sobre todo los que intentan frenarlo. Distintos sindicatos policiales y colectivos sociales antidroga han convocado para este martes a las siete de la tarde en la plaza Alta de Algeciras una concentración para pedir a las administraciones que les den más medios. Materiales, humanos y judiciales. «Esta es una cuestión que abarca a todos. A los narcotraficantes hay que seguir plantándoles cara», afirma el Secretario Provincial de AUGC Cádiz, Jose Encinas.

El objetivo es el mismo pero las últimas agresiones a agentes han marcado quizá «un punto de inflexión». La más grave se produjo el pasado 16 de abril cuando varios policías y guardias civiles fueron apedreados e insultados por un centenar de personas que «de manera muy agresiva»intentaban impedir que se llevaran a unos sospechosos de alijar droga a los que habían pillado en la zona de Toneleros. Ocurrió también en pocas horas en Los Barrios, San Roque... la horquilla es amplia.

De ahí que se solicite por ejemplo que el Gobierno declare el Campo de Gibraltar, y especialmente La Línea, como «zona conflictiva». Además de la actualización de los catálogos actuales para incrementar las plantillas, y que este personal sean en gran medida agentes especializados en el narcotráfico y la delincuencia criminal. También solicitan un refuerzo importante de unidades de orden público ante posibles altercados como la UPR, o una mayor dotación en material de seguridad como potentes todoterrenos y motocicletas que puedan ser rápidas en las persecuciones. Entre otras muchas cuestiones.