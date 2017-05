La marejada del chef del Mar

Un medio digital, El Confidencial, publicó este fin de semana la noticia de que el cocinero gaditano Ángel León tenía un «piso patera» (sic) en El Puerto donde, en 25 camas, se hacinaban sus becarios. La información sugería que vivían en unas condiciones pésimas y que los vecinos estaban desesperados. Las redes sociales se llenaron de comentarios en los que se criticaban las prácticas del Chef del Mar y en las que se pontificaba sobre cómo debía tratar a sus becarios. La respuesta del entorno de Ángel León fue en la tarde de este lunes contundente: «Retamos a cualquiera a que encuentre un becario que diga que Ángel León le ha tratado mal».

Desde Aponiente critican el uso de la palabra «patera» para definir un piso «en el que no hace falta decir que nadie está contra su voluntad, de hecho hasta el restaurante llegan todos los años cientos de solicitudes para hacer prácticas, que están muy controladas». En Aponiente confiesan que la noticia había caído como «un jarro de agua fría» y que no entendían «esa voluntad de hacer daño».

De hecho, las cámaras estaban este lunes apostadas junto al restaurante del Molino de Mareas. Inútil tarea, pues el restaurante de dos estrellas Michelín no abre los lunes. También hubo cámaras en la puerta del piso donde estaban los becarios , que se sentían «acosados» por la presencia de los medios de comunicación en el piso «y muy dolidos por haber sido los involuntarios protagonistas de esta noticia».

Un piso que, según explican, se está pensando abandonar dada la repercusión que ha tenido la información. «Hay 16 estudiantes y el piso tiene cinco habitaciones; los chicos van ahí a dormir y a ducharse, ya que comen en el restaurante. Claro que harán ruido, son jóvenes, y están sujetos además a los horarios de la hostelería, pero en ningún caso se puede hablar de malas condiciones».

Las fuentes de Aponiente señalan que el propio Ángel León, en su etapa de estudiante, vivió en pisos de estas características «así que está especialmente sensibilizado con cómo deben estar». «No vamos a negar que los chicos están apretados, pero están para una temporada corta y pasan poco tiempo en el piso porque dedican la mayor parte del tiempo a aprender... y están encantados».

«En Aponiente nunca hemos escondido nada. De hecho, tenemos un horario para visitar la exposición del restaurante sin tener que consumir, organizamos actividades con los colegios... no entendemos esta campaña en contra de los cocineros», insistían ayer desde el entorno del chef.

Horeca: «Por estar en cocinas como la de León se paga y mucho»

Antonio de María, presidente de Horeca, salió el mismo lunes en defensa no sólo de Ángel León, sino del resto de restaurantes de lujo de la provincia. «La polémica sobre los becarios no tiene sentido, ¿alguien puede creer que un restaurante puede funcionar sólo con becarios? Para los restaurantes de alto nivel, muchas veces molestan más que ayudan porque todo tiene que estar perfecto». Aunque no quiso personalizar, De María subrayó que para el chef del Mar sería mucho más fácil «poner una academia y cobrar una millonada a cada alumno, pero apuesta por una formación real y de calidad». El responsable de los hosteleros gaditanos recordó que por estar en cocinas como la de León, en países como Francia, «se paga y mucho» y recordó la promoción constante que ha hecho de la provincia y su cocina.