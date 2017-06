Una Marea Blanca reclama en Vejer la apertura del hospital

La Marea Blanca de Cádiz ha llevado este domingo sus prtestas y reivindicaciones hasta la misma puerta del nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Vejer. Se trata de una importante infraestructura sanitaria que, pese a estar concluida su obra, la Junta aún no la ha puesto en servicio. El largo trámite burocrático y la falta de recursos económicos, técncios y humanos, amén de la ausencia aún de algunos servicios complementarios, mantienen esta inversión en vía muerta.

La Marea Blanca gaditana quiere llamar la atención ante lo que considera un hospital clave para la comarca de La Janda. La población jandeña, unos 100.000 habitantes, depende del hospital de Puerto Real.

La Marea Blanca exige la apertura del centro y destaca su portavoz, Antonio vergara, que el nuevo hospital permitirá, entre otras cosas, mayor accesibilidad, desplazamientos más cortos, reducción de la lista de espera y el diagnósticos más rápidos.

El Ayuntamiento de Vejer y la Junta de Andalucía se culpan mutuamente de que los ciudadanos no vayan a poder disfrutar de esta infraestructura a corto plazo. Nadie se atreve a fijar una fecha en el calendario. La propia Junta ha reconocido que el centro carece aún de los servicios básicos y, especialmente, de un colector de saneamiento. La falta de la depuradora es el último motivo del encontronazo entre el Ayuntamiento de Vejer, a cuyo frente está el popular José Ortiz, y la Adminsitración regional.

El regidor vejeriego acusa al Gobierno andaluz de «poner nuevas trabas» al proyecto de la estación. La Junta le replica que «pese a que el proyecto era de 2015, lo presentó en diciembre de 2016 y se han señalado los errores que tenía». El regidor, además, culpó a la Junta de no acometer un acceso para las ambulancias en el nuevo Hospital de Alta Resolución. Ortiz insiste en que «el Ayuntamiento tiene la actitud de sacar adelante el proyecto porque queremos que se abra cuanto antes Hare». «La postura es de colaboración, no se va a culpar al Ayuntamiento cuando no es su responsabilidad», añadió. Ortiz insiste en que «ha quedado de manifiesto que en la construcción de la depuradora, la Junta ha puesto impedimentos importantes, porque donde la depuradora iba ubicada en el proyecto inicial ahora dice que no puede ir allí por la cercanía a la carretera».

Las obras comenzaron en el año 2007 y después de 10 años los habitantes de la Janda siguen esperando su apertura. Las diferencias políticas y los contratiempos han marcado esta obra. La Marea Blanca ha aclarado que el PSOE es quien gobierna la Junta de Andalucía y, por tanto, tiene las competencias en salud, es decir, es responsable de la inversión, de su gestión y de su apertura, mientras que el PP, que gobierna el Ayuntamiento de Vejer, es el responsable de acercar las infraestructuras básicas( agua, saneamiento y electricidad) a pie de parcela para que el edificio pueda ser ocupado.

El hsopital de La Janda dará servicio a los municipios de Conil, Barbate, Vejer, Paterna, Benalup-Casas Viejas y Zahara de los Atunes. Los últimos trabajos han contado con una inversión de 4,8 millones de euros procedentes de Fondos Feder. El CHARE de La Janda contará con diferentes áreas: Urgencias, Hospitalización polivalente con 24 habitaciones de uso individual, quirófanos y Consultas Externas. Su cartera de servicios incluirá medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, cardiología, digestivo, cirugía general, dermatología, urología, traumatología, oftalmología y otorrinolaringología. Asimismo, dispondrá de un área destinada a educación sanitaria y contará conn laboratorios, farmacia, telemedicina y una amplia zona radiológica dotada de radiología convencional, telemando, TAC, mamógrafo y ecógrafo, entre otros recursos.

La Junta de Andalucía y los alcaldes de la comarca celebraron el pasado 30 de marzo la reunión de la comisión de seguimiento del Hospital. El delegado del Gobierno, Fernando López Gil, reconoció entonces que no se podrá abrir este año, según la previsión de la Consejería de Salud, y culpó al consistorio de la demora al no haber realizado la obra de la depuradora.