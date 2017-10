Llamamiento del Banco de Alimentos de Cádiz para la donación de aceite

Desde el lunes 9 de octubre y hasta el sábado, bajo el lema 'Hay algo más valioso que el oro, y no está al alcance de todos', el Banco de Alimentos de Cádiz llevará a cabo una campaña de recogida de aceite en los supermercados Supercerka de la capital gaditana.

El aceite, insisten desde la entidad, es un producto de «primera necesidad que, debido a su más elevado precio, no suele abundar en las habituales donaciones que se realizan al Banco de Alimentos». Es por ello que, hasta ahora, «eran los Fondos Europeos de Garantía Alimentaria (FEGA) los encargados de proporcionar las reservas mínimas necesarias para abastecer a la población demandante». No obstante, señalan desde la entidad, «durante lo que va de 2017 no se ha producido ninguna entrega de las tres que esa institución solidaria suele efectuar cada año».

La entidad gaditana subraya ésta como la razón por la que esta campaña se destina exclusivamente a la recogida selectiva de ese ingrediente, «básico en nuestras cocinas, y del que ahora el Banco de Alimentos se encuentra en situación deficitaria».

El Banco de Alimentos de Cádiz hace, una vez más, un «llamamiento a la generosidad de los gaditanos para que durante los citados días, y en la medida de las posibilidades de cada cual, acudan a cualquiera de los 12 establecimientos de la cadena Supercerka en Cádiz y hagan su donación de aceite».