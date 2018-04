FUNDADORES DE LESIELLE «Ser jóvenes hizo posible que todo nuestro esfuerzo fuera para desarrollar Lesielle» La firma jerezana Lesielle ganó hace mes y medio el premio al mejor cosmético del mundo, sus creadores destacan el esfuerzo y el ingenio que hay detrás de este reconocimiento

Entrevistar a Rubén Rubiales y Alberto Portillo es mezclar dos sentimientos. Uno de envidia por su juventud y su contagiosa ilusión por un proyecto en el que confiaron desde el primero momento. El segundo componente de esta mixtura es la admiración por cómo relatan el proceso desde que nació la idea de crear un producto innovador que se ha alzado con el galardón de mejor producto de cosmética del mundo en los premios Cosmoproff. El resultado de esta alquimia ha sido la empresa jerezana Lesielle, que en breve sacará al mercado el invento que le ha granjeado tantos reconocimientos. En las repuestas, ambos componentes coinciden (con leves variaciones que vendrán especificadas).

–Empecemos por explicar rápidamente en qué consiste la innovación de Lesielle.

–Hemos tratado de llevar a otro nivel el concepto de cosmética adaptativa. Queríamos un producto que pudiera adaptarse a las necesidades de cada cliente en cada momento y que fuera económico.

–¿No había nada parecido en el mercado?

–Existía la cosmética adaptativa. sí. Pero es cara porque dependes de que un farmacéutico (Rubiales es licenciado en Farmacia) te haga un producto a tu medida, por lo que resulta cara. Además, el producto sólo te sirve para unas ocasiones determinadas y, en la mayoría de los casos, se estropea a los pocos meses. Solucionar todos esos problemas eran nuestro reto.

–¿Y cuál ha sido el resultado final?

–Resumiéndolo mucho (en este punto Portillo, ingeniero y responsable de la parte técnica, sonríe y arquea las cejas) es una especie de cafetera estilo Nesspreso, sólo que en lugar de cápsulas de café se introducen los ingredientes (una base y componentes activos) para obtener una dosis de la crema deseada. Si se desea otra dosis igual sólo hay que apretar el botón. Si se necesita cambiar el tipo de cosmético porque lo va a emplear otra persona o porque necesita darle otro uso, se sustituye uno de los componentes y listo.

–Así planteado suena muy fácil.

–(Responde Rubiales). Tan sencillo como el primero que dijo que quería un aparato para moverse de un sitio a otro... y tras mucho esfuerzo desarrolló el coche. (Completa Portillo) El diseño final, que saldrá a finales de mayo, es el séptimo prototipo físico que hacemos después de muchas pruebas. Antes ha habido hasta 31 diseños por ordenador. Nuestra idea era optimizar el precio y el diseño y con esta última propuesta lo hemos conseguido.

–Vosotros sois (perdón, ustedes son) muy jóvenes. ¿Ha jugado esta circunstancia a favor o en contra?

–Indiscutiblemente, a favor. Porque hemos tenido que hacer una apuesta muy grande para desarrollar este proyecto. Por supuesto que con 40 años puedes tener la misma capacidad, pero igual no puedes estar dos años trabajando sin ingresos y con dedicación plena. Yo (habla Rubiales) vivía en Suiza con mi novia y me volvía a Jerez. Si hubiera tenido una familia a la que mantener (toma ahora la palabra Portillo) no hubiera podido dejar mi trabajo en una multinacional en Barcelona para venir aquí.

–¿Y por qué eligieron Jerez para establecer la base de Lesielle?

–Por una razón de ahorro de costes. Había que optimizar los gastos, ¿y qué mejor manera que volviendo a vivir a casa, comiendo los potajes que hace tu madre? Los dos somos jerezanos.

–La idea se le ocurre a Rubén, pero me interesa la reacción de Alberto, que tenía un buen trabajo en Barcelona y lo dejó para empezar algo de cero.

–(Portillo) Desde el primer momento sabíamos que esto iba a ser un éxito. Eso sí, nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero también nos ha dado muchas satisfacciones. Una de las partes imprescindibles de este proyecto es la responsables de diseño, la ingeniera Inma Santiago. Ella trabaja conmigo en Barcelona, pero es gallega. Se vino a Jerez porque confiaba en la idea.

–¿Qué reacción se encontraban cuando presentaban su idea?

–Casi siempre fue de apoyo y de confianza. Incluso cuando no podíamos dar muchos detalles de lo que estábamos haciendo porque no estaba aún aprobada la patente (Alberto Portillo, de hecho, no pudo explicar a su familia el proyecto por el que regresaba a casa). El primer prototipo nos dejaron enseñarlo en la perfumería Mafalda, de Jerez, y ya vimos ahí la buena reacción de los potenciales consumidores.