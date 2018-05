UNIVERSIDAD La UCA inviste como Honoris Causa a los doctores Camacho y Balguerías El rector presidirá la ceremonia mañana en la Facultad de Ciencias de Puerto Real

La Universidad de Cádiz celebra mañana, a las 12 horas, la investidura como doctor Honoris Causa del dermatólogo Francisco Miguel Camacho y del biólogo Eduardo Balguerías. El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, presidirá el acto en el salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real.

El Claustro de la Universidad de Cádiz ratificó en diciembre de 2017 la aprobación del Consejo de Gobierno para conceder el grado de doctor Honoris Causa a los doctores en Microscopía de Fluorescencia en Dermatología por la Universidad de Granada, Francisco Camacho Martínez, y en Biología Marina por la Universidad de La Laguna, Eduardo Balguerías Guerra.

Francisco Miguel Camacho Martínez (Melilla, 1945) es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y catedrático de Dermatología de la Universidad de Sevilla (1981-2015). Ostenta la presidencia de honor de la Academia Española de Dermatología, es maestro de la Dermatología Latinoamericana, director Regional para Europa Occidental de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (2002-2015) y Honorary Membership of the American Academy of Dermatology (2016).

El profesor doctor Camacho está considerado un prestigioso dermatólogo mundial como uno de los mejores especialistas en el tratamiento de la alopecia. A lo largo de su carrera profesional, ha participado en casi 600 publicaciones en su especialidad en español y 250 en otros idiomas. Es autor de una quincena de libros y ha escrito centenares de capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales.

Un referente mundial del mar

Eduardo Balguerías Guerra (Madrid, 1957) es doctor en Ecología Marina por la Universidad de La Laguna (Tenerife), con el que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Sus líneas de investigación han estado siempre relacionadas con la evaluación de recursos vivos marinos, la biología pesquera y la ecología marina.

En el año 1982 ingresó en el Instituto Español de Oceanografía (IEO), ocupando desde junio de 2010 hasta la actualidad el cargo de director. Ha sido representante científico de las administraciones española y europea en multitud de grupos de trabajo y comités científicos relacionados con la conservación y gestión de los recursos vivos marinos como el Comité de Pesca de la FAO del Atlántico Central y Oriental, la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el Comité Científico Técnico de Economía Pesquera de la Comisión Europea y los Consejos Científicos Conjuntos para Acuerdos de Pesca firmados entre la Unión Europea y los países del África Occidental.

Es autor de más de 70 publicaciones en diversas revistas científicas, nacionales e internacionales, y de innumerables informes técnicos. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación en España, Europa, África, Sudamérica y la Antártida.