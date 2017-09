Los investigadores ratifican que la banda del Ojos estuvo donde se torturó y mató al Pelón

El desarrollo de la investigación tuvo una especial relevancia ayer en la sexta sesión del juicio a la banda de 'El Ojos'. Varios guardias civiles que participaron en el operativo que llevó a prisión a este grupo criminal –como los denomina el fiscal– declararon como testigos en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. Según ratificaron los agentes, los hombres liderados supuestamente por Ismael López, 'El Ojos', fueron los autores del secuestro, la tortura y el asesinato del chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón', cuyo cuerpo se encontró destrozado y machacado en un descampado de Puerto Real en agosto de 2014.

A esta conclusión llegaron tras las pesquisas realizadas y que explicaron al tribunal. En estas indagaciones fueron clave la localización de los procesados en los diferentes escenarios del crimen (Chiclana, Sanlúcar, El Puerto y Puerto Real), a través de las intervenciones telefónicas y del seguimiento a los vehículos que utilizaron durante esos días.

Tal y como explicó el instructor de las diligencias, el operativo, que se llamó 'Periplo', se puso en marcha cuando recibieron la denuncia de la desaparición del Pelón. Lo catalogaron de «alto riesgo» debido a que la casa de la víctima había sido saboteada y a que algunos testigos ya les apuntaron que podía estar malherido. Fue en Chiclana por tanto, en la calle Miami, donde se le vio por última vez donde comenzaron el trabajo. Entonces pidieron el registro de tráfico del coche de David Muñoz hasta el 5 de agosto porque sus supuestos secuestradores se lo habían llevado. Entonces comprobaron que este vehículo había circulado junto a otros por diferentes puntos de la provincia a la misma hora. En el mapa de tráfico que elaboraron, estos coches aparecían «demasiado juntos». «Esos movimientos no eran casuales». Dos de los vehículos en los que se fijaron eran robados y días después aparecieron calcinados en El Puerto.

¿Quién iba al volante?

El siguiente paso fue por tanto saber quién conducía esos coches. Pudieron identificar a los titulares de los vehículos «legales» de los que sospechaban, como de un Ford Mondeo. El titular resultó ser Ismael López, alias 'El Ojos'. La matrícula de este automóvil había quedado registrada también en los trayectos entre Chiclana, Sanlúcar y El Puerto los días de los hechos. Además señalaron un Altea que vincularon a Facundo, el supuesto lugarteniente del 'Ojos'.

Una vez logrados estos datos, comenzaron las vigilancias para constatar si estas personas eran las que conducían dichos vehículos. Es decir, si se encontraban en Cádiz. Entonces los agentes vieron a Ismael al volante acompañado de Lolo ‘El Pelirrojo’, otro de los acusados, y también lo llegaron a localizar en varios puntos, entre ellos, en Conil, casualmente, junto al Seat Altea de Facundo.

En cuanto a las intervenciones telefónicas se 'pincharon' varios móviles que les fueron dando pistas de dónde se podían encontrar los miembros de la banda. Les llamó la atención uno de ellos, a nombre de una tal Valeria Clos, que situaron en todos los escenarios del crimen y que se sospecha que pusieron a nombre de un tercero para no ser identificados. Pero, como ratificó el agente, la tarjeta de este móvil se halló en uno de los coches que supuestamente utilizaron esos días.

Otro de los elementos de prueba de los que habló el instructor fue una foto que se hicieron en la playa y en la que aparecen varios miembros de la banda. Entre ellos, Roberto I., 'El Ruso'. Compararon su imagen con otra foto de una reseña anterior ya que había sido detenido y les constaba en sus archivos. Según explicó, el tatuaje que tiene era «el mismo» en ambas imágenes.

Por último y, a preguntas de una de las defensas, explicó por qué se detuvo a Jorge J. P. Como insistió, se le arrestó porque, aunque seguían su pista como un tal 'El Gordo', no fue hasta su detención cuando lo pudieron identificar plenamente. Jorge estaba durmiendo en un sofacama en la casa de Buitrago de Lozoya de Madrid de Ismael. Cuando entraron a por El Ojos, se lo llevaron también a él. Como indicó el instructor, tenía un arma municionada entre sus pertenencias. Luego pudieron unir su nombre al del resto al atribuirle el apodo 'El Gordo'–que había salido en varias conversaciones telefónicas– por «intercambio de informaciones policiales».

El mismo argumento sobre las investigaciones defendió en su declaración el secretario de la instrucción. El agente, que participó también en los seguimientos, aseguró que «no hubo dudas» sobre que Ismael López conducía el Ford Mondeo, uno de los coches señalados y que, como añadió, fue detectado en las localizaciones de los hechos. Así por ejemplo lo pudieron ver en Jerez, en el taller de ElPortal de ‘El Pelirrojo’, y en El Puerto.

El Yupi, la pista que no se siguió porque «no era el objetivo»

Uno de los nombres que no está en el banquillo de los acusados pero que ya ha salido en varias ocasiones durante el juicio a la banda del Ojos es la de Bernardo P., alias 'El Yupi'. Algunas sospechas apuntan a que fue víctima de un robo del Pelón, de un ''vuelco', al parecer David Muñoz se había agenciado una embarcación suya. Sin embargo esta línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas entre ellos no se siguió. Según explicaron los agentes, no lo hicieron porque no se tuvo base suficiente. El Yupi no apareció en las escuchas, no estuvo en el intento de secuestro de Navalmoral, ni se le localizó en los coches ni en las supuestas reuniones posteriores.

También declaró la mujer de El Ojos. Su testimonio reveló que ella sí conoció a Jorge J. P. como 'El Gordo', un apodo que no reconoció ante el tribunal el resto de la banda cuando se les preguntó.