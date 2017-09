El invento de cada vuelta al trabajo

Cada septiembre, hay reportajes que son imprescindibles en un medio de comunicación. La vuelta al colegio (con consejos de compra y estadísticas de alumnos), la previsión de la gripe y el síndrome postvacacional, un mal que aqueja a buena parte de los trabajadores que se han incorporado a sus puestos de trabajo durante este mes.

El presidente del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Cádiz, Jerónimo Acosta, detalla el número de trabajadores gaditanos que acuden cada año a las consultas de los especialistas aquejados de este mal: cero. «No es que seamos escépticos respecto a este trastorno, es que es algo que no existe», expresa con contundencia.

Acosta detalla que, en rigor, un síndrome es «un conjunto de síntomas, así que si coges los síntomas que quieras te puedes inventar lo que sea». Pero hay un límite, «en ningún caso es un trastorno». Uno de los hechos que desmonta este mal es que «se pasa en unos pocos días, como mucho en una semana». Para él, «el problema es que existe desinformación, en algunos medios de comunicación salen hablando supuestos expertos que no tienen conocimientos de psicología».

Acosta explica que lo que se produce realmente es una «situación de estrés ante un cambio» provocado, en muchos cambios, por un exceso en la duración de las vacaciones. Explica que, por lo general, sería más conveniente que las vacaciones fueran más cortas y que esos días se repartieran a lo largo del año. Además, aporta que ese periodo de adaptación también se produce los primeros días de vacaciones «sin que se le llame síndrome».

Jerónimo Acosta.

¿Y cómo se puede hacer más llevadera la vuelta al trabajo? El presidente del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental en Cádiz recomienda «creer en la enorme capacidad de adaptación que tenemos» y no pensar que va a ser algo traumático.

También ayuda retomar unos días antes los horarios y ciertas rutinas que se tenían antes de iniciar las vacaciones, «porque pensamos que es la vuelta al trabajo lo que nos ha deprimido cuando, realmente, es el cúmulo de recuperar una normalidad que habíamos relajado durante las vacaciones». «De hecho, ya en los últimos días de vacaciones, muchos ciudadanos echan de menos volver a esa normalidad que habían construido».

Otro consejo que ofrece Acosta es el de «no perder de vista las satisfacciones que nos produce el trabajo; es cierto que hay casos en que el trabajador odia su empleo, pero por lo general nos produce satisfacciones que no podríamos tener estando de vacaciones», detalla el especialista, que añade que «tampoco hay que perder la perspectiva de que el calendario está lleno de descansos, de momentos en los que podremos disfrutar del ocio, incluso cada semana y cada día tenemos momentos para nosotros, no hay que esperar un año para dejar de trabajar».

Este psicólogo explica que es frecuente que bajo la catalogación de «síndrome postvacacional» se esconda realmente un rechazo al puesto de trabajo que nada tiene que ver con las vacaciones. «Pero, seamos sinceros, también es cierto que hay mucho de fingimiento en este fastidio por la vuelta a la oficina, es casi una obligación social quejarse», pormenoriza, y lo opone a los niños, «que suelen llevar la vuelta al colegio con mucha más naturalidad, pese a que las vacaciones son tan largas que convierten la vuelta en algo difícil».