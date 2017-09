'La imagen del terror ¿publicar o no publicar?', a debate en la APC

El próximo jueves 28 de septiembre a las 20 horas tendrá lugar en la sede de la Asociación de Prensa de Cádiz (calle Ancha, 6) una interesante tertulia sobre la idoneidad o no de publicar imágenes en prensa y televisión de atentados terroristas y/o de conflictos de marcado carácter violento.

'La imagen del terror ¿publicar o no publicar' rescata el complejo debate surgido a raíz del ataque terrorista en Barcelona y su cobertura gráfica y audiovisual por parte de los diferentes medios de comunicación nacionales.

La mesa estará compuesta por estos cuatro ponentes que ofrecerán sus diferentes puntos de vista en función de su labor dentro del engranaje mediático: Antonio Pampliega, Fernando Más, Carmen Morillo y Miguel Gómez.

Antonio Pampliega (Madrid): Periodista 'freelance' español especializado en zonas de conflicto. Desde 2008 ha cubierto la información en Irak, Líbano, Pakistán, Egipto, Afganistán, Haití, Honduras, Siria, Somalia y Sudán del Sur. Sus trabajos han sido publicados por AFP, AP, CNN, BBC, The Times, El País, Tiempo de hoy, EFE o NEUPIC. Ha escrito el libro 'En la oscuridad', donde relata su secuestro en Siria por Al-Qaeda durante 300 días en 2015-16.

Fernando Más (Montevideo): Historiador y periodista. Trabajó en el diario El Mundo desde 1989 hasta 2014. Ha sido redactor, jefe de sección, redactor jefe, corresponsal y subdirector de ese periódico. En 2016 fundó El Independiente, del que es director adjunto. Su artículo 'Con Perdón, tengo dudas', en el que reflexionaba sobre la conveniencia de publicar imágenes violentas del atentado de Barcelona, se hizo viral en las redes sociales.

Carmen F. Morillo (Cádiz): Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de doce años (1983-1995) trabajó en Diario de Cádiz, donde fue jefa de las secciones de Local y Provincia. Desde diciembre de 1995 y hasta octubre del 2005 fue responsable de Comunicación de la Delegación Provincial de Salud en Cádiz de la Junta de Andalucía, actividad que compatibilizó con la de articulista de los periódicos Europa Sur, LA VOZ de Cádiz, y la SER-Cádiz, entre otros medios. Actualmente es consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, el organismo que se encarga de analizar los contenidos y la publicidad que emiten las radios y televisiones para garantizar que se adapten a la ley y respetan los derechos de la ciudadanía.

Miguel Gómez (Santo Domingo): Fotoperiodista 'freelance' que comenzó trabajando en la agenda Associated Press en la República Dominicana, además de en los periódicos Listín Diario y el Caribe. Ha realizado colaboraciones puntuales con los medios estadounidenses The New York Times, Los Angeles Times, The Boston Globe, The Miami Herald y Star-Telegram, entre otros. Ganador del premio a la Excelencia Periodística Arturo J. Pellerano Alfau, desde 2005 vive en Cádiz tras cubrir acontecimientos por todo el planeta. Ha colaborado con AP en España y LA VOZ, y actualmente imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política.