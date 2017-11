AEROPUERTO Hoteles cofinancian vuelos desde Jerez a Alemania en invierno La colaboración entre las cadenas Hipotels e Iberostar y la aerolínea Condor añade un enlace directo más con esta provincia a partir de este mes

M. MORALES

CÁDIZ 12/11/2017 14:08h Actualizado: 12/11/2017 14:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por primera vez, las principales cadenas hoteleras instaladas en la costa de Cádiz apuestan por mantener vuelos con ciudades alemanas durante todo el invierno. Este paso adelante lo han dado Hipotels e Iberostar, corriendo con parte de los riesgos que asume la aerolínea Condor al mantener vuelos durante todo el invierno con dos ciudades: Frankfurt y Colonia.

Con la primera operan otras compañías y es ya un mercado emisor consolidado durante todo el año, lo que permite que el enlace entre el aeropuerto de Jerez y el de Frankfurt-Hahn sea uno de los habituales.

Pero en el caso de la ciudad de Colonia/Bonn es toda una novedad que se mantenga el enlace desde mediados de noviembre, cuando comenzará a entrar en vigor el acuerdo, hasta finales de febrero, que se inicia la temporada alta (casi un mes antes de lo que comenzaba hace unos años).

Según se observa en las estadísticas de Aena, no hubo vuelos con el ‘Konrad Adenauer’ (así se llama el aeropuerto de Colonia) durante el invierno pasado ni tampoco en los anteriores.

Esta apuesta consiste en sufragar los gastos que genere el pasaje que no se venda en los vuelos charter durante los meses de invierno a ambas ciudades germanas, asegurando una frecuencia semanal con la compañía Condor, (independientemente de que en el caso de Frankfurt operen otras aerolíneas, como ya se ha señalado).

Los vuelos se realizarán en aviones A320, con capacidad máxima para 180 personas. Esto quiere decir que habrá semanas en las que las cadenas hoteleras corran con los gastos de buena parte del pasaje, aunque no han querido cuantificar a cuánto asciende el compromiso alcanzado entre las firmas colaboradoras.

Según explica el directivo de Hipotels, Dushan Ocepeck, las cadenas hoteleras asentadas en Cádiz han creído que ahora es el momento idóneo para apostar por estos vuelos «aunque sea a costa de presupuesto privado» porque así no desaparece la oferta de este destino. «Hay ciudades en las que hay que estar, aunque no sea rentable el vuelo, solo para no desaparecer del mapa de la oferta turística en invierno. Si no, cuando llega la temporada alta es más difícil ponerlos en marcha», explica Ocepck.

Aunque el destino Cádiz sufra de graves problemas de estacionalidad, como la mayoría de los puntos turísticos del planeta, es cierto que esta provincia se presenta cada vez con mayor frecuencia como un destino de invierno. «En Mallorca», explica el directivo de la firma propiedad de Juan Llull, «siendo este un destino puntero, tengo que reconocer que cerramos los hoteles el próximo 26 de noviembre, 20 días después que en Cádiz. Con esto quiere decir que nuestra provincia no va mal comparativamente. Sin duda, ni Cádiz ni Mallorca, compiten aún con destinos como Canarias o el Caribe en invierno. Pero no vamos por mal camino».

Algo que no explican desde los hoteles con tanto detalle pero que reconocen sin problemas es que esta apuesta llega en un momento brillante para el negocio. Los alojamientos gaditanos han cerrado una temporada alta de diez, alcanzando ocupaciones inéditas en meses que antes apenas se vendían como marzo o noviembre. Crecer en verano en Cádiz es prácticamente imposible porque la ocupación hotelera está casi toda asegurada (reservada) desde meses antes, excepto el cupo que se deja abierto para llegadas de viajeros por libre, sin intermediarios o touroperadores.

Al turismo de Cádiz le ha acompañado todo durante 2017. Desde la política internacional, el buen clima (que ha alargado incluso la temporada de piscina en los hoteles hasta el mismo noviembre). Hasta el viento, le ha favorecido, siendo el verano de 2017 uno de los mejores de los últimos años en cuanto al levante. «La oferta complementaria (que juega un papel vital para el turismo) también hay que citarla. Porque en Cádiz no son solo excelentes los hoteles, sino todo el destino; es un mini continente. Desde sierra, mar, gastronomía, culturas... Tiene de todo».

Con este argumento salen los equipos comerciales a vender Cádiz, ahora también en invierno, volcados con explotar al máximo los meses en los que sí pueden crecer. Ahora solo falta esperar que el aeropuerto de Jerez siga creciendo en tráficos. Justo antes de la crisis económica se emprendió una ampliación a la que aún no se le ha podido extraer todo el rendimiento, así que por instalaciones no será.