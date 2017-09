Hacienda tiene que devolver aún 53.000 declaraciones de IRPF en Cádiz

El pasado 5 de abril se dio el pistoletazo de salida a la campaña de la renta correspondiente al ejercicio de 2016 y el 30 de junio fue el último día que tuvieron los contribuyentes para rendir cuentas al fisco. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha ido abonando de manera escalonada aquellas declaraciones negativas, sin embargo, aún queda por resolver un importante remanente. Las dos oficinas de Hacienda en la provincia que centralizan la gestión tributaria, la agencia de Cádiz y Jerez, han recibido este año 454.451 declaraciones de IRPF, lo que supone 7.899 más que en el ejercicio anterior. La mejora económica y la reactivación del mercado laboral han permitido un aumento de declarantes en Cádiz. De este contingente de declaraciones, el 75,4%, es decir, 343.047, han salido a devolver.

Este periódico ha podido saber que el Ministerio de Hacienda está cumpliendo con los plazos de reembolso de las declaraciones negativas. Según las fuentes consultadas, los pagos se realizan de forma periódica una vez que se han obtenido ingresos por liquidaciones de otros impuestos como el IVA. Según datos de Hacienda, a finales del pasado julio se había devuelto el 84,3% de estas declaraciones, un total de 289.401. Restan aún por resolver 53.646 expedientes, que representan el 16%. La Agencia Tributaria tiene de plazo hasta finales de diciembre para cumplir con la devolución dentro de los plazos marcados, no obstante, a final de año se depuran aquellos expedientes susceptibles de contar con alguna irregularidad. Es, precisamente, en este papel pendiente donde los inspectores buscan posibles fraudes.

Anomalías y fraude

El importe de las declaraciones que han salido a devolver en la provincia suma 251,8 millones de euros y, hasta la fecha, se han abonado 190,3 millones. La Agencia Tributaria tiene tres meses para devolver los 61,5 millones que restan.

La declaración de la renta del pasado ejercicio, que se tramita a lo largo de 2017, no ha tenido grandes modificaciones normativas, ya que casi no hubo actividad legislativa, al estar el Gobierno en funciones durante la mayor parte del año. Los últimos cambios que se han introducido en el IRPF de 2016 proceden de la reforma fiscal de 2015, como las escalas y los tipos de gravamen de la base liquidable general y del ahorro. No obstante, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron en su momento que existía un elemento que podía cambiar el resultado de las declaraciones para muchos contribuyentes. Se referían a los efectos fiscales derivados de la devolución de los intereses previamente satisfechos de las cláusulas suelo por parte de las entidades financieras, tras la resolución judicial que se conoció a finales del año pasado. Otra importante novedad del pasado ejercicio ha sido la desaparición definitiva del programa PADRE de ayuda a la confección de la declaración de la renta. En su lugar, la Agencia Tributaria lanzó el sistema Renta Web, que esta campaña se ha generalizado para todos los contribuyentes. A nivel nacional se han presentado 10,64 millones de declaraciones, un 6,2% más que un año antes. El propio organismo calculó que el total ascendería a 19,75 millones de declaraciones de la renta, de las que 14,77 millones son a devolver.

Todos los contribuyentes residentes en España están obligados a realizar la declaración de la renta, aunque existen varias excepciones. Están exentos quienes ganaron 22.000 euros anuales o una cantidad inferior procedentes de un solo pagador o si los demás pagadores le retribuyeron con un máximo de 1.500 euros. En el caso de que el segundo pagador y posteriores le pagaran más de 1.500 euros en conjunto, el límite para no presentar la declaración se sitúa en 12.000 euros anuales.