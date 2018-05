GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE JEREZ 2018 Un Gran Premio de Jerez de los de antes Las previsiones apuntan a que esta Motorada de 2018 será una de las más exitosas en cuanto a afluencia y beneficios económicos de los últimos años

MARÍA ALMAGRO

Cada año, por el mes de mayo la provincia de Cádiz vive uno de sus mejores fines de semana en cuanto a beneficios económicos se refiere. El Gran Premio de Jerez atrae a miles de moteros y turistas llegados desde todos los puntos de España, Europa y del mundo que vienen a vivir con sus ídolos la adrenalina y la pasión del motociclismo. Y este año parece que, si todo termina como se prevé, los números apuntan a una recuperación ya superada. Los hoteles de Jerez están al cien por cien, y los niveles superan el 90 por ciento en la mayoría de los municipios que le rodean. A esto habrá que sumar los que llegan de última hora, pendientes del tiempo, los que prefieren los alquileres, campings y demás alojamientos, y los que no pernoctan pero se unen también a la gran fiesta de las motos. Además la coincidencia con el comienzo de la Feria del Caballo de Jerez incrementará estos números aún más.

Las sensaciones son muy buenas. Ya este jueves se notaba bastante ambiente por las calles de El Puerto y Jerez. Recordaba a antes de la crisis cuando se escuchaba el rugir de los moteros desde mediados de semana. Quizá por esas mejores expectativas y también por el gran acto de recuerdo y homenaje que el Circuito de Jerez le ha brindado este año al fallecido Ángel Nieto, la presencia de los aficionados a las dos ruedas se ha adelantado, lo que también hace presumir que este será un buen campeonato de España en cuanto a cifras económicas se refiere.

Los profesionales del sector así lo presagian también según los datos que manejan. El presidente de la patronal hotelera de la provincia, Stephan de Clerk, cree que esta edición será muy buena si esos pronósticos se cumplen. «Los hoteles de Jerez están al cien por cien y los de municipios cercanos superan todos el 90 por ciento de ocupación». Aún así considera que sería importante que para próximos años no coincidan dos citas tan transcendentales para el sector como son el Gran Premio de España y la Feria del Caballo y así poder repartir mejor los beneficios que ambos eventos dan y no dejar perder dos noches que podrían llenar igualmente si no se diera esta coincidencia.

Además destaca que otro asunto que está pendiente de revisión es el reglamento sobre los alquileres que regule de manera legal una práctica clandestina cada vez más extendida y que supone una competencia desleal e irregular para los empresarios hoteleros.

Una oferta que se renueva

La repercusión económica de este evento internacional está contrastada y no solo no deja de crecer sino que está mejorando. Conscientes de que es necesario no dejar pasar la oportunidad de arrancar con fuerza y buen pie la mejor temporada turística de la provincia, la cita se está renovando con nuevas ofertas de ocio (conciertos, eventos, rutas...) que van más allá de la gastronomía y los bares y que buscan engatusar a los miles de visitantes que llegan.

Según los últimos datos obtenidos por la Junta de Andalucía, el Gran Premio de 2017 atrajo hasta la provincia de Cádiz a unas 243.000 personas, la mayoría moteros, que efectuaron un gasto medio de 77,4 euros. Durante la celebración celebrada en 2017, los hoteles gaditanos alcanzaron una ocupación media del 92,34%, llegando a alcanzar en Jerez una media de ocupación del 99,29%.

Para esta edición, según las autoridades competentes, se espera un incremento del cinco por ciento en el número de desplazamientos que llegaran a la cita. Por lo tanto se estima que la cifra de asistentes supere de sobra las 300.000 personas.

Antonio de María Ceballos, presidente de la patronal hostelera en la provincia de Cádiz, Horeca, también prevé que este año el Gran Premio arroje «muy buenos resultados», aunque de momento prefiere mantenerse cauto porque es consciente de que hay variables como el tiempo que son difíciles de controlar. De hecho la mejoría meteorológica es otro de los factores que podrán relanzar las cifras en positivo. El mal tiempo que ha nublado los negocios las últimas semanas con una primavera retardada y con frío podría dejar paso por fin a las ganas de sol que también traen los moteros. Las previsiones apuntan a que el cielo respetará la cita, con un domingo de sol y con temperaturas que superarán los veinte grados.

«Un gran escaparate»

«Es un gran escaparate y hay que aprovecharlo», afirma el presidente de Horeca quien destaca que los beneficios de este importante evento deportivo están cada vez más repartidos. Hace unos años la repercusión se quedaba en el centro neurálgico, Jerez, y llegaba a El Puerto, lugar clásico de encuentro y ocio para los moteros desde los inicios del campeonato.

Sin embargo, el cerramiento en los accesos de estas dos localidades que se impusieron para velar por la seguridad y la convivencia vecinal, hizo que los visitantes empezaran a alojarse y moverse por otras localidades de la provincia, como Sanlúcar, Rota, Chipiona, Conil o Arcos. Desde entonces estos lugares también prueban un buen trozo de la tarta. Según los datos facilitados por Horeca, en esta edición en Sanlúcar por ejemplo se prevé una ocupación del 100% para el sábado. En Rota se espera que se llegue al 99%, y en Chiclana se apunta a más de un 97 por ciento. Muchos de los aficionados han probado un año en estos municipios y repiten.

«El motero es muy buen cliente», comentan desde el sector. «Viene sabiendo que va a gastar y deja dinero allá donde va». Además, no solo se ven beneficiados hoteles y restaurantes sino también estaciones de servicio, talleres, comercios, aparcamientos, supermercados... todos esos negocios que durante este fin de semana esperan hacer una buena caja.

Y así se afronta una nueva cita con las motos, una excelente oportunidad que da el pistoletazo de salida a lo grande a la tan esperada temporada de verano.