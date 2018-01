PARTIDO POPULAR Gonzalo Oliver, elegido presidente de NNGG del PP en Cádiz

Gonzalo Oliver ha sido elegido como primer presidente local de Nuevas Generaciones (NNGG) en Cádiz capital, tras la celebración del Congreso Local celebrado este viernes y en la que María del Valle-Montes es la la secretaria general.

En el congreso han estado presentes el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz; la diputada nacional Teófila Martínez; la presidenta local, Mercedes Colombo, y el presidente provincial de NNGG, Fran Moreno. Sanz ha afirmado sentirse «orgulloso de este congreso que tiene un gran trabajo de inclusión y apertura, fundamental para que el PP vuelva a ganar las próximas elecciones municipales», según ha informado el partido.

Asimismo, el presidente provincial ha valorado el trabajo de NNGG, ya que «trasladáis ideas de futuro y compromiso por un Cádiz mejor que ofrezca un mejor presente y futuro, y no obligar a los jóvenes a tener que emigrar, que es lo que ofrece la izquierda en esta ciudad». «Nosotros generamos empleo para que los jóvenes se queden aquí», ha añadido.

Sanz ha afirmado también que «el PP tiene garantías de futuro porque NNGG transmite naturalidad, realismo, juventud, energía y ganas. Es importante que los jóvenes no copien a los mayores. Veo una organización que ejerce de jóvenes y transmiten mucha esperanza». Ha insistido además en que «el crecimiento del partido en Cádiz tiene la base en NNGG, que ha crecido en la provincia en un 12,5 por ciento en 2017, consiguiendo hacer una juventud que no está dispuesta en caer en el error de quienes os acusan de pasivos, de despreocupados y de no comprometerse».

El presidente provincial ha pedido ayuda a NNGG «porque la capital necesita que el PP vuelva a gobernar por todos aquellos gaditanos que sufren de la manipulación, demagogia, falsedad y enfrentamiento motivado por un gobierno de Podemos, gracias a un pacto de perdedores con el PSOE. Ahora tenemos que trasladar a los jóvenes de esta ciudad cosas nuevas, proyectos e ilusiones que los enganchen para construir el Cádiz del futuro donde tengan oportunidades», ha añadido.

Sanz ha finalizado su intervención destacando el apoyo del Gobierno central con la ciudad, «que en materia de empleo es un claro ejemplo de oportunidades para los jóvenes», advirtiendo de que «se prevé la vuelta a los mejores años de Astilleros, donde por primera vez se habla de rejuvenecimiento de la plantilla asegurando, a su vez, el empleo. Somos el partido del empleo para los jóvenes».

Por su parte, Teófila Martínez ha indicado que «la sociedad necesita a los jóvenes del PP», valorando su «orgullo de pertenecer a este partido, por lo que voy a pelear para que vosotros tengáis un sitio en donde luchar por lo que queremos».

Martínez ha remarcado también que «estamos aquí de manera voluntaria porque creemos y estamos seguro de lo que hay que hacer», aconsejando a las NNGG «dedicar mucho tiempo de esa acción política a formar parte de ese equipo que diseñe el modelo de ciudad que, basado el que hemos desarrollado y otros ahora han parado, necesita esta ciudad en los próximos quince años».

Fran Moreno ha destacado que, «tal y como me comprometí cuando fui elegido presidente provincial de NNGG, Cádiz capital ya tiene su estructura propia, algo importante para que nuestra organización pueda seguir mejorando nuestra provincia». Asimismo, ha criticado que «ni Podemos en el Ayuntamiento de Cádiz ni el PSOE en la Junta de Andalucía, siembran futuro para los jóvenes gaditanos», lamentando que «las becas Adriano y Segunda Oportunidad, apenas se han ejecutado en un 3,5 por ciento y un dos por ciento de lo presupuestado desde 2011».

Por último, el recién elegido presidente del NNGG Cádiz capital, Gonzalo Oliver, ha anunciado que su nuevo proyecto se basará en tres pilares que son «empleo; educación y formación, ocio y cultura» apostando así por «los jóvenes emprendedores como motor básico de la economía y de la creación de empleo, trabajar por reducir la altísima tasa de fracaso escolar reclamando más formación, y dotar a los centros de estudios de la ciudad de una mayor oferta cultural», ha concluido.