Firme apoyo a los compañeros policías desde Cádiz

Decenas de agentes de la Policía Nacional de toda la provincia se han manifestado este martes «en apoyo de los compañeros que están cumpliendo servicio en Cataluña». Así las concentraciones se han sucedido en todas las comisarías de Cádiz como «prueba unánime» de ese respaldo después del órdago lanzado por Carles Puigdemont que ha provocado que muchos hoteleros hayan decidido desde ayer expulsar a los policías de sus alojamientos a pesar de tener las reservas en vigor.

Aunque en un primer momento algunos de los efectivos iban a abandonar dichos alojamientos, como el caso de los 18 efectivos desplazados de la UPR de El Puerto, finalmente, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparecía en torno a la una de la tarde para anunciar que ningún Policía ni Guardia Civil se moverá hasta que no acabe el operativo.

Aún así los policías gaditanos han querido salir a la calle para mostrar su apoyo a los compañeros comisionados en Cataluña. En Cádiz capital la concentración tenía lugar en las dependencias del Pirulí donde se reunía un buen número de agentes con la firme apuesta de expresar su «condena a los insultos y amenazas que están recibiendo por realizar su trabajo».

«Con la legalidad constitucional»

«Estamos aquí para mostrarles todo nuestro apoyo a la Policía y la Guardia Civil y que sepan que el resto de la ciudadanía está de acuerdo con la legalidad constitucional que es para lo que están allí los compañeros y no para burdas manipulaciones y acoso que están sufriendo por determinados crupúsculos que dicen ser independentistas», expresaba David Montes, portavoz del sindicato Unión Federal de Policías (UFP). «Lo que pedimos es energía desde el Gobierno y desde los grupos políticos que tengan la capacidad para que se resuelva esta situación según la norma constitucional».

«Ser policía nacional no debería de ser un problema. Todo lo contrario»

Según Monteslos agentes están viviendo la situación con cierta «inquietud» pero firmes en el desempeño de sus funciones. «Muestran su deseo de continuar y no van a conseguir que salgamos de allí por la puerta de atrás o que nos echen de nuestra casa como es Cataluña».

«Ser policía nacional no debería de ser un problema. Todo lo contrario. En estos casos no nos están tratando ni siquiera como ciudadanos y eso no se puede permitir», recalcó el portavoz.

En cuanto a la debatida actitud que están tomando los Mossos, para el representante de la UFP «no están a la altura de lo que las circunstancias están demandando. Esperamos que solo sean un grupo reducido porque la pasividad con la que han actuado no es sigue el mandato constitucional que ellos mismos juraron».