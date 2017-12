FUERZAS ARMADAS Feliz Navidad desde Irak, el océano Índico y el mar Mediterráneo Militares gaditanos desplegados en el exterior felicitan las fiestas a miles de kilómetros de sus hogares

VERÓNICA SÁNCHEZ

24/12/2017

Esta Nochebuena no se sentarán a la mesa con sus seres queridos, no brindarán con champán ni probarán los guisos caseros. No habrá regalos de Papá Noel ni Reyes Magos y recibirán 2018 lejos de su tierra, esa cuya bandera lucen en sus brazos.

Frente a las costas de Libia, la fragata ‘Santa María’, que partió de la base de Rota para incorporarse a la operación ‘Sophia’ el pasado 6 de diciembre, lucha contra el tráfico ilegal de seres humanos. Son 214 personas que esta Nochebuena estarán navegando en el Mediterráneo central como parte de su patrulla. «A pesar de ello, el espíritu de la Navidad se mantiene como si estuviésemos en casa, en el fondo somos una familia muy unida que solo tiene 138 metros de eslora», afirman desde la fragata.

En otro buque de la Armada, el ‘Patiño’, desplegado en la operación ‘Atalanta’ de lucha contra la piratería en el océano Índico, se encuentran 20 miembros de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, con base en Rota. «Es una época dura para encontrarse navegando, puesto que son unas fechas muy entrañables para estar en familia. De todas formas, estando aquí todos juntos intentaremos que el espíritu navideño sea el mismo y celebraremos estas fiestas con nuestra segunda familia, los compañeros», declaran.

Y en Irak, en la operación ‘Inherent Resolve’ de lucha contra el terrorismo yihadista, cuatro gaditanos forman parte de la Undécima Escuadrilla de Aeronavesde la Armada, con base en Torregorda. Los isleños Justo y Miguel, el jerezano Diego y el roteño Juan Luis comparten el sentimiento general de «tristeza y melancolía» por no poder estar cerca de los suyos en estas fechas. Sin embargo, aseguran, son «conscientes de la importancia de la misión», se sienten orgullosos de estar cumpliendo con su deber y saben que, precisamente, «es en beneficio de la seguridad de los que quedan en casa» esperando su vuelta.

Militares de la 'Santa María', en la cubierta de la fragata, desplegados en la operación 'Sophia'. -L.V.

Zambomba y pestiños

Tres puntos del mundo en los que la Navidad será diferente pero muy especial. «Los adornos nunca faltan, además hemos preparado un menú más elaborado. Cantaremos villancicos y disfrutaremos de la compañía de todos, siempre dentro de las limitaciones presentes en un buque navegando», cuentan en la ‘Santa María’. En el ‘Patiño’ también habrá menú especial y durante la noche del 24 cantarán villancicos y comerán turrón y polvorones que embarcaron en España antes de partir. «Así el trago será menos amargo», declaran.

Para los militares de la Undécima será su Navidad más internacional. «Al compartir base con fuerzas de muchísimas nacionalidades diferentes, se celebrará todo de la manera especial que cada una de ellas aporte según sus tradiciones», explican. Y puntualizan, «nosotros, por supuesto, programaremos alguna zambomba tradicional cuando el trabajo diario lo permita».

También sonarán las zambombas en la ‘Santa María’, «pero nunca será lo mismo», lamentan, «en Andalucía vivimos la Navidad de una manera muy festiva y eso en un buque militar es difícil de simular».

Los gaditanos de la Undécima en Irak. - L.V.

En las tres misiones saben que están cumpliendo con su deber, no obstante, echarán de menos las reuniones y comidas en familia y con los amigos. Pero a Miguel, en Irak, le faltarán especialmente «los pestiños rellenos de flan de mi mama (así, como suena, sin tilde en la ‘a’)». Afirma que, como buen gitano, es el más apegado a las tradiciones familiares que, en estas fechas, ganan protagonismo. «Además echaré de menos esa copita de licor que me tomo con la mama mientras los preparamos» y vestirse de Papá Noel «para decirles a los sobrinos que se porten bien y hagan caso a sus padres». Su compañero Justo es el encargado de elaborar los postres para su familia, por eso «ellos echarán en falta mis postres, pero yo más prepararlos». Mientras que Juan Luis y Diego pensarán en «las sobremesas con todos en casa».

Nochevieja y Reyes

Mientras, en el ‘Patiño’, los miembros de la Décima Escuadrilla esperan con impaciencia que llegue el día 28 para regresar a puerto a descansar tras una patrulla de 19 días por el Índico y aprovechar «para comunicarnos por Skype con la familia en España». Recibirán el 2018 en puerto, al igual que la ‘Santa María’. En Nochevieja «habrá gente de guardia y otra parte de la dotación tendrá la suerte de poderlo festejar con los familiares que les vengan a visitar», declaran en la fragata.

En Irak, los gaditanos de la Undécima despedirán el año al son de las campanadas «a través de televisión, para que nos lleve un momentito a España a tomar las uvas». Como en la base el alcohol está prohibido, brindarán «con una especie de zumo de uva gaseado que los americanos traen para ocasiones especiales, como pudimos comprobar el Día de Acción de Gracias». Y los cuatro esperarán con ansia a que lleguen los Reyes Magos, «ese día nos traerá el mejor regalo que podemos esperar, quedará muy poco para volver a Rota y abrazar de nuevo a todas las personas que echaremos tanto de menos esta Navidad».