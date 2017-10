Los exdelphi recurrirán la sentencia de Fueca «porque absuelve pero no excluye»

Los sindicatos que representan a los extrabajadores de Delphi han anunciado que presentarán un recurso de suplicación de la sentencia del Juzgado de los Social número 3 de Cádiz que desestimó la demanda de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) contra los extrabajadores como consecuencia de la sanción de 2,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Trabajo, ya que consideran que «absuelve pero no excluye» en cuanto a que no existió connivencia.

Según han indicado a Europa Press, aunque la sentencia es favorable a los intereses de sindicatos y extrabajadores y los absuelve de cualquier responsabilidad que eventualmente se les pudiera achacar, consideran que la sentencia «contiene una manifestación contraria a los intereses de los extrabajadores que no se ajusta ni al debate planteado en el juicio ni a lo que determinaron los funcionarios actuantes en el acta de infracción».

En este sentido, han explicado que «la sentencia viene a decir que existió connivencia entre los trabajadores y la Fueca a la hora de suscribir los contratos».

«Ni es cierta esa aseveración, ni esa cuestión fue planteada por las partes litigantes», han indicado los sindicatos, que han añadido que «la sanción origen del procedimiento es una presunta simulación en la contratación laboral, pero no de los trabajadores, sino de Fueca». Además, han añadido que «el acta de infracción y la actuación de los funcionarios inspectores, que gozan de la presunción de veracidad, dicen claramente que no existió tal connivencia».

Los sindicatos han subrayado que «aunque el juez absuelve a los trabajadores y sindicatos al no realizar pronunciamiento en contra de ellos, no se ha pronunciado sobre la excepción de falta de legimitación positiva», por lo que «la sentencia absuelve, pero no excluye, ya que guarda silencio sobre la excepción que se planteó en juicio, incurriendo en incongruencia omisiva».

Por todo ello, sumado al hecho de que Fueca recurrirá la sentencia, los sindicatos van a plantear recurso de suplicación interesando la nulidad de la sentencia «por la patente incongruencia en la que ha incurrido el juzgador de instancia».