DESAFÍO INDEPENDENTISTA El expresidenta del Parlament le espeta a Arrimadas: «¿Por qué no vuelves a Cádiz?» Núria de Gispert soltó este exabrupto, del que se disculpó horas después, ante las críticas de la política de C's al procès

17/11/2017 08:36h Actualizado: 17/11/2017 08:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert ha instado este jueves a la portavoz de Ciudadanos y líder del partido en esa comunidad, Inés Arrimadas, a «volver a Cádiz» (hay que recordar que Arrimadas nació en Jerez), si no le parece bien que continúe el proceso independentista.

Arrimadas, que se fue a vivir a Barcelona en 2008, ha afirmado que «Cataluña no se puede permitir cuatro años más de 'procés'», a lo que De Gispert ha contestado en Twitter: «Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz?». Además de haber presidido la Cámara catalana, la política de Unió fue consejera de Justicia, de Gobernación y de Interior de la Generalitat.

Doncs, perquè no tornes a Cádiz? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 16 de noviembre de 2017

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado las palabras de la expresidenta del Parlament y ha recordado que su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, dijo que los de Ciudadanos no forman parte del «pueblo de Cataluña».

«En Ciudadanos creemos que hay que ganar el 21D para que nuestros representantes respeten a todos los catalanes», ha subrayado Carrizosa refiriéndose a las próximas elecciones autonómicas catalanas.

Precisamente, el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha llamado «supremacista» a Núria de Gispert este jueves y ha afirmado que su comportamiento da «vergüenza ajena».

Disculpas

El revuelo formado por estas declaraciones hizo que dos horas después la expresidenta del Parlamento de Cataluña se disculpara.

Lamento el que he dit a la Sra. Arrimadas. A vegades, hauré de comptar fins a deu. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 16 de noviembre de 2017

«Lamento lo que he dicho a la Sra. Arrimadas. A veces, debería contar hasta diez», ha escrito la expresidenta del Parlamento catalán en su cuenta personal de Twitter.

Fueron varios los miembros de Ciudadanos que han censurado la actitud de Gispert, entre ellos el líder nacional del partido, Albert Rivera, que se ha referido al presunto cobro de comisiones ilegales del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por la Generalidad de Cataluña por parte de CiU.

«¿Y por qué no vuelve usted a la democracia y a la decencia? En Cataluña solo sobran sus compañeros del 3%», ha censurado Rivera en un apunte en Twitter en referencia al partido de la democristiana Nuria de Gispert, que formó parte de la Unió Democràtica (UDC) de Josep Antoni Duran y que después se integró en la escisión independentista de Demòcrates.

Eso sí, no hay que olvidar que no es la primera que De Gispert hace comentarios polémicos contra quienes rechazan la independencia de Cataluña. Concretamente, Girauta ha aludido a un intercambio de mensajes que hubo entre la exconsellera y otro usuario de Twitter el pasado 6 de octubre.

De Gispert afirmó entonces que los «unionistas» no debían «hacer trampas» en la manifestación del día 8 en Barcelona a favor de la unidad de España. «No pueden venir (manifestantes) desde España», señaló.

Después se enzarzó en una discusión con otro internauta que la había llamado «vividora» y le dijo que probablemente él estaba «chupando del PER», el subsidio agrario que se cobra en Andalucía y Extremadura. Tras tacharle de «infiltrado», De Gispert afirmó que el PER lo recibe «gente que no trabaja» y que «cobra de los recursos de los catalanes».