Encuentra la silla de ruedas robada a su hijo gracias a las redes sociales

Robar es un hecho reprobable. Según el código penal y según las leyes cristianas, que lo penan en el séptimo mandamiento. El adjetivo se torna más grave cuando se refiere a un niño y, en adenda, si se le roba a un niño discapacitado. Pues eso es lo que sucedió este fin de semana en La Línea, cuando al pequeño Alejandro le robaron su silla de ruedas adaptada, tal y como denunció su padre en redes sociales. La Policía, desde el primer momento se puso a comprobar los hechos.

El reprobable hecho, según denunció su padre, Alejandro Ramírez, en Facebook, tuvo lugar el pasado lunes en la playa de la Atunara, en La Línea. Concretamente, según el post, fue a la altura del restaurante La Marina. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron la existencia de la denuncia.

Ramírez decía no entender «cómo puede existir gente tan mala en este mundo» a la vez que señalaba que la silla adaptada le servía a su hijo, Alejandro, para poder desenvolverse en su día a día, «desde para salir como para ir al colegio».

El padre de Alejandro se negó a rendirse e invitó a los usuarios de esta red social a compartir la publicación y pedía que, si alguien ve el carrito anunciado en alguna red social, «que me avise por privado», y subraya que su hijo no podrá salir a la calle hasta que no puedan comprarle otro carro. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar. En el momento de escribir esta noticia, el post tenía 43.100 compartidos.

El padre confirma que la silla apareció.

La noticia tiene final feliz. En la tarde de este miércoles Alejandro publicaba otro post en el que daba las gracias a los usuarios por haberse hecho eco de la noticia e indicaba que la silla había aparecido. «Nos la ha traído la Policía sana y salva», hecho que atribuía, en parte, al eco encontrado en los medios de comunicación.

Venta por aplicaciones

Uno de los objetivos de Alejandro, el padre del pequeño, era que los internautas pudieran comprobar si la silla de ruedas aparecía en alguna aplicación de venta entre usuarios.

La Policía Nacional confirma que es una práctica demasiado habitual el robar un producto para venderlo posteriormente por este tipo de páginas y aplicaciones, «especialmente con teléfonos móviles».

Al respecto del delito, la Policía Nacional recuerda que comprar un producto «a sabiendas de que es robado constituye un posible delito de receptación», si bien en cada caso debe ser la Fiscalía la que se pronuncie. En ese sentido, subraya que cuando se trata de un producto «sospechosamente barato» y que carece de papeles que justifiquen la compra, hay que desconfiar.

En el caso de la silla de ruedas del pequeño Alejandro, si se hubiera puesto a la venta, no hubiese habido duda de que se trataba de un objeto robado. Es más, si la hubiera puesto a la venta alguien que se la hubiera encontrado en la calle aunque no la hubiera sustraído, el delito habría sido de apropiación indebida.

«Por eso es fundamental que cuando los ciudadanos encuentren en la calle un objeto de valor lo entreguen a la Policía Local o Nacional», recalcan desde la Policía.