Empezar a ganar dinero con opciones binarias

Las opciones binarias son un instrumento financiero rápido y muy simple de utilizar que permite a los inversionistas realizar operaciones sencillas apostando por el precio de un activo y su comportamiento dentro del mercado. La idea de las opciones binarias es predecir si el valor del activo va a subir o bajar en el futuro.

Estos activos van desde acciones en compañías importantes hasta oro, divisas y otros activos y las operaciones pueden realizarse en lapsos de tiempo que oscilan entre los 60 segundos y los días, por lo que es posible realizar operaciones cientos de veces al día. Pero antes de realizar una operación con este tipo de instrumentos es importante saber exactamente en qué mercado se está invirtiendo y cuánto puedes ganar si tu predicción del comportamiento del mercado es correcta.

Los porcentajes de ganancia más usados

La mayoría de los brokers legales ofrece en las operaciones binarias un porcentaje de la ganancia que va entre el 70 y el 95% del precio fijo del activo. Es decir, si usted apuesta unos $10 recibirá entre $7 y $9 de recompensa si tiene éxito en su predicción. Este tipo de renta fija hace que sea mucho más sencillo el prever los riesgos y la toma de decisiones acertadas.

El nombre opción binaria proviene de su funcionamiento, pues ganas o pierdes todo tu dinero. Por esa razón es conocida como una opción binaria ya que sólo existen dos posibles resultados. Para comenzar a operar dentro de este mercado lo primero que debes hacer es buscar opiniones sobre inversiones con opciones y luego conseguirte un buen bróker, para ello debes seleccionar siempre los que estén regulados, pues así conseguirás los corredores que les han demostrado a sus clientes que son dignos de confianza. Esto es sumamente importante puesto que la fama que ha adquirido las opciones binarias ha hecho que surjan muchas estafas alrededor de la misma, por lo que se está luchando para evitar que siga creciendo esta estafa.

Para ganar hay que saber elegir

Ganar dinero con opciones binarias no es tan fácil pero tampoco es imposible, sólo hace falta un poco de dedicación para aprender lo necesario antes de comenzar a invertir. Lo primero que debes tener en cuenta es que en las opciones binarias sólo existen dos posibles resultados y aunque la más común es la del simple comercio de máximos y mínimos, tienes que tener en cuenta que existen otros tipos de opciones binarias que podrían resultarte interesantes de utilizar.

La opción binaria básica y más común, como ya lo dijimos, es la opción binaria de máximos y mínimos, también conocida como altos y bajos, qué consiste en predecir cuál será el precio más alto o más bajo del activo en el que se está invirtiendo luego del tiempo de caducidad. Dicho tiempo de caducidad suele oscilar entre segundos, horas y días.

Otro tipo de operaciones binarias menos conocidas son las operaciones de entrada y salida, qué consiste establecer límites a la alza o a la baja, donde el inversionista prediga que se moverá su inversión. Si la misma sale en los niveles señalados entonces la inversión se pierde.

Una opción binaria más curiosa es la opción binaria del toque y no toque, para explicarlo en palabras sencillas, esta operación binaria consiste en apostar o mejor dicho, predecir cuál será el precio mínimo o máximo que logrará tocar la inversión en cualquier punto de la misma mientras que no se expide el tiempo que sea seleccionado. Lo mejor de estos casos es que el resultado es independiente de si el precio se mueve lejos del toque que se ha seleccionado ya que lo único que importa es haber acertado en el toque mínimo o máximo alcanzado.

Antes de continuar, es importante recordar que aunque hemos utilizado la palabra apostar, las opciones binarias no son juegos de azar y si verdaderamente quieres obtener ganancias dentro de este mercado, deberás dedicarle tiempo a estudiar los movimientos del mismo y entender su comportamiento, ya que esta es la única forma de asegurarte ganancias que te permitirán llevar el estilo de vida que tanto deseas.

El método escalera

Las opciones binarias escalera se comportan como las opciones más básicas de máximos y mínimos, pero tiene la característica de que funciona en distintos niveles, es decir, se pueden seleccionar distintos montos escalonados progresivamente hacia arriba o hacia abajo. Estas opciones binarias suelen ser interesantes para los inversionistas ya que son muy frecuente que el precio final esté muy por encima o por debajo del precio inicial, por lo que generalmente las ganancias superan el 100% del retorno pero se reseros exclusivamente a ciertos bloques dada su peculiar funcionamiento.

Empieza a ganar dinero ahora

Te debes estar preguntando entonces ¿cuáles son los pasos iniciales para empezar a incursionar dentro del mercado de las opciones binarias y negociar como todo un profesional?, pues lo primero que deberías hacer es elegir un corredor confiable y seguro como los mencionados anteriormente y que le ofrezca a usted los mejores planes. Luego que esté seleccionado su propio bróker o corredor, deberá seleccionar también el activo con el cual pretender a realizar las inversiones te sorprenderá saber que la cantidad de activos que se usa para opciones binarias es enorme y van desde la materia prima, a las acciones, divisas y demás.

Seguidamente tendrás que seleccionar el tiempo de caducidad de la opción binaria, normalmente el tiempo mínimo de caducidad suele ser de 30 segundos y el tiempo máximo no superar el año. Así como regular el tiempo de la opción binaria, tendrás que ajustar también el volumen de tus operaciones ya que no puedes olvidar que si pierdes en la inversión, pierde a su vez todo el dinero que has colocado en la operación.

Seguido todos estos pasos lo único que le resta es comprobar y confirmar la operación, esto quiere decir que revise al detalle los datos que le está suministrando al bróker para que en un futuro no exista confusión alguna que pueda generar malentendidos.

Así que no esperes más y comienza tu experiencia como inversor de opciones binarias.