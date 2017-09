«La educación es la base de todo lo que somos y de los que seremos»

Es la Delegación con más trabajo en estos días. Educación es un hervidero de actividad para tratar de cerrar los flecos que quedaron abiertos en el arranque de curso. Y, en unos días, se empezará a preparar la planificación del año escolar 2018/2019. Remedios Palma, máxima responsable de este organismo, valora el trabajo que le dejó su antecesor en el cargo, Juan Luis Belizón.

–Tras haber estado dos años al frente de Cultura, ¿qué supone dirigir ahora la Delegación de Educación?

–Cultura, Turismo y Deporte me ha permitido tomar el pulso al territorio, conocer uno de los sectores productivos con mayor futuro como es el turismo y conocer la singular y exquisita oferta cultural que poseemos. Todo sirve. A mí me gusta estar alerta, aprender cada día y buscar alianzas. Asumo la Delegación de Educación con enorme responsabilidad y con mucho optimismo. Tratamos cada asunto con sensibilidad aunque debemos planificar y organizar cifras muy grandes. Espero poder aportar, es una magnífica oportunidad la de poder gestionar la educación en la provincia. La educación es la base de todo lo que somos y de lo que seremos.

–En estos primeros meses de gestión, ¿qué impresión se lleva?

–He llegado finalizando el curso y lo estamos empezando, así que mis impresiones pueden responder al importante esfuerzo que se hace desde la Junta para mejorar las infraestructuras, al tesón que le ponen los equipos docentes y a ese trabajo de ingeniería que es el de asignar recursos humanos a todos los servicios, barajando tantos aspectos, tantos parámetros... atendiendo a cada demanda... y estas impresiones son las que me motivan, las que me ayudan a contar que tenemos que creer en el sistema educativo.

–¿Qué legado recibe de su antecesor en el cargo?

–Juan Luis Belizon se ha tenido que marchar antes de acabar su mandato por una responsabilidad mayor, pero en ese tiempo ha sentado una buena praxis: unas dinámicas de trabajo activas y prácticas y por supuesto un gran equipo humano. Ellos me están ayudando y su vocación de servicio público me asombra.

–¿Cuáles son las bases sobre las que pretende que gire su gestión en este mandato?

–Mejorar procesos, generar la participación de todos los sectores que componen la comunidad educativa y escuchar para mejorar, para aprender. Quisiera visibilizar el valioso trabajo de los docentes y que me sientan cerca. El mandato es corto, pero las ganas no. Quienes me han precedido en el cargo han dejado un poso de trabajo bien hecho que, como en toda organización que se precie, siempre debe estar dispuesta a cambiar para mejorar. Es una Delegación compleja, se trata de 15.000 docentes, 275.000 alumnos, 645 centros sostenidos con fondos públicos y un volumen de inversiones en infraestructuras que este año se sitúa en 24 millones de euros. Por encima de objetivos provinciales, se sitúa la apuesta de la Junta por la educación pública universal y gratuita.

–¿Qué papel piensa que debe jugar las nuevas tecnologías en la educación?

–Las nuevas tecnologías son los instrumentos de hoy. Debemos adelantarnos, familiarizarnos pronto con ellas, ponerlas a nuestro servicio. Son ya inherentes a nuestra vida cotidiana. Es importante aprender a ser críticos, a diferenciar información de ruido, pero también debemos aprender a vivir felices, a valorar nuestros entornos reales, el círculo de amigos, a cuidar el planeta, a respetar a los demás.