Doce escudos forman la actual heráldica gaditana

DÍA DE LA PROVINCIA

Hace 206 años se crearon las Diputaciones Provinciales, aunque no fue hasta 1833, 21 años más tarde, cuando se organizan por primera vez. Durante esta primera etapa, la Diputación de Cádiz no utilizaba una heráldica particular. Primero hace propio un escudo, compuesto por cuatro carteles, alternando Castilla y León, timbrado de la corona real.

Sería a comienzos de 1871 cuando vuelve a modificarlo para utilizar un sello con escudo cuartelado de Castilla y León con granada en punta, tres flores de lis ordenadas, que representan a la Casa de Borbón y timbrado de corona real cerrada. Este escudo era el que solía utilizar todos los organismos oficiales delEstado que carecían de uno propio.

No fue hasta 1886 cuando finalmente se adoptó un escudo propio de la Diputación de Cádiz. En él figuraban los de los siete municipios designados cabezas de partidos judiciales: San Fernando, El Puerto, Jerez, Cádiz,Grazalema, Arcos y Algeciras. Aproximadamente medio siglo después (1927) se añaden cinco nuevos partidos judiciales para conformar el escudo actual. Concretamente se suman al escudo los de Olvera, San Roque, Medina Sidonia, Chiclana y Sanlúcar.

Por tanto, la heráldica vigente está formado por doce cuarteles, dispuestos en cuatro filas de tres, flanquedo por dos columnas de Hércules y la inscripción ‘Plus Ultra’. La única modificación se realiza en 1973 para cerrar la corona real.

Cada cuartel hace referencia a un municipio. Algeciras representa un castillo de oro sobre fondo rojo, San Fernando aporta el puente zuazo destruido para evitar la invasión francesa en 1810, Arcos las denominadas ‘armas parlantes’, Olvera la rama de olivo, Cádiz la imagen de Hércules, San Roque representa la ermita refugio tras la invasión de Gibraltar por parte de los ingleses, Medina un caballero a caballo, Jerez incluye símbolos de la reconquista cristiana, El Puerto cuenta con una virgen que se le apareció a Alfonso X ElSabio antes de su reconquista, Chiclana describe una torre sobre dos peñas que emergen en el mar, Sanlúcar, un buey alado y Grazalema con las armas de Ponce de León, que fue señor de la villa.