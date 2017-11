MISIONES Diputados gaditanos visitan a las tropas en África Javier Cano y Juan Antonio Delgado viajaron a Senegal y Mali para conocer la labor que allí desempeñan los militares españoles

VERÓNICA SÁNCHEZ

Unos 200 militares españoles se encuentran desplegados en la actualidad en Senegal y Malí, dos estados del Sahel en los que, desde 2013, las tropas de nuestro país contribuyen a la estabilidad internacional, formando a los soldados africanos y colaborando en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Para conocer 'in situ' la labor de las Fuerzas Armadas españolas en ambos países, nueve miembros del Congreso y tres del Senado, pertenecientes a las comisiones de Defensa de dichas Cámaras, viajaron del 1 al 4 de noviembre a estas misiones. Entre ellos, los diputados gaditanos Javier Cano Leal, de Ciudadanos y Juan Antonio Delgado Ramos, de Podemos.

«Hemos visto sobre el terreno cómo están nuestras tropas y las duras condiciones, debido al clima y a la situación social de subdesarrollo de Senegal y Malí, en las que llevan a cabo su trabajo», explica Javier Cano. Un trabajo que, subraya Juan Antonio Delgado, es «muy profesional», por eso, destaca, «no se pueden quedar en la calle a los 45 años».

Delgado, al igual que Cano, es miembro de la subcomisión de Defensa del Congreso de régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas que intenta solucionar la salida en las próximas dos décadas de más de 30.000 militares no permanentes de Tropa y Marinería que deberán abandonar el Ejército a los 45 años al acabarse su contrato de larga duración. «En las misiones he visto preocupación por esta situación y así me lo han trasladado los soldados», afirma el diputado de Podemos. «No puede ser que después de haber ido a numerosas misiones y hecho tanto por España, se queden en la indigencia laboral, ya que con esa edad es difícil que puedan encontrar un nuevo trabajo», explica.

Adiestramiento y lucha antiterrorista

La primera parada de esta visita fue Dakar, en cuyo aeropuerto fueron recibidos por el embajador de España en Senegal, Alberto Virella, y por el jefe del contingente español en este país, el teniente coronel Francisco J. Marín García-Almenta. Allí comprobaron las dos actividades que los militares españoles están llevando a cabo. Por un lado, el asesoramiento y adiestramiento de las Fuerzas Armadas senegalesas, con el objetivo de «fortalecer sus capacidades militares y que puedan ser autosuficientes en un futuro cercano», explican desde el Estado Mayor de la Defensa. Como muestra, la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire de Senegal, instruida por personal español del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, llevó a cabo un simulacro de rescate de rehenes durante el que esta comisión parlamentaria pudo apreciar de forma práctica la formación que los militares africanos están recibiendo por parte de las tropas españolas.

Y por el otro, el apoyo a las operaciones francesas en el Sahel, para luchar contra la insurgencia terrorista, a través del transporte de tropas y material, así como del reabastecimiento en vuelo de unidades aéreas galas, que proporciona el Destacamento Marfil. En las instalaciones de este destacamento fueron recibidos por el general Denis Mistral, Jefe de los Elementos Franceses en Senegal, que agradeció el apoyo de España en la lucha contra el terrorismo en esta zona y la importancia del mismo.

«A veces es difícil para la población entender por qué hay un destacamento español en Malí, pero es muy importante estar allí porque es una zona de tránsito donde se están intentando asentar grupos terroristas yihadistas, lo que genera inestabilidad para España y hace necesaria esta inversión del Estado en el despliegue de las Fuerzas Armadas», explica al respecto Javier Cano.

Posteriormente, los diputados y senadores se trasladaron a Malí, en cuyo aeropuerto de Bamako fueron recibidos por el embajador de España en este país, Miguel Gómez de Aranda Villén, y el jefe del contingente español, coronel Alfonso Pardo Ceinos. Allí, durante dos días, comprobaron las tareas que los militares españoles desempeñan tanto en Bamako como en Koulikoro, como integrantes de la operación de la Unión Europea EUTM Mali. En el cuartel general de esta operación, su jefe, el general belga Laurent, les explicó en una conferencia los aspectos específicos de la misión, estructura y objetivos, actividades realizadas, en curso y programadas, así como nivel de amenaza en el país. «Le bombardeamos a preguntas», señala el diputado de Ciudadanos. Y en el Centro de Entrenamiento de Koulikoro, donde está desplegada la mayor parte del contingente español, comprobaron cómo los militares de nuestro país adiestran a las tropas malienses.

Para Juan Antonio Delgado ésta ha sido la segunda ocasión en la que ha visitado a los militares en el exterior, ya que el pasado mes de marzo acompañó a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, al Líbano. En este viaje ha podido «conocer de primera mano las inquietudes» y «tomarle el pulso a la tropa», subraya, en temas como «los bajos sueldos de los soldados y la ausencia de conciliación laboral dentro del Ejército».

El colegio español

Por su parte, para Javier Cano ha sido su primer viaje a una misión de las Fuerzas Armadas españolas fuera del Territorio Nacional, algo que le ha «enriquecido tanto profesional como personalmente». «Intento formarme continuamente, porque creo que es la mejor forma de servir a tu país, voy a cursos y a todo lo que puedo, pero nada tiene comparación como ir allí a comprobar lo que hacen nuestros militares», explica el isleño. «Innovan cada día para formar a los senegaleses y malienses. Siento un gran orgullo por la labor que hacen las Fuerzas Armadas españolas en el exterior», afirma.

Ambos destacan la «transparencia» de la visita. «Hemos entrado hasta la cocina», afirma Delgado. «Hemos recibido conferencias de mandos del ejército y autoridades civiles locales y, además, hemos tenido completa libertad para preguntar en todo momento», señala el diputado de Podemos. «Nos han brindado todo tipo de información y nos han tratado muy bien, nos hemos sentido muy arropados y no hemos visto ni una sola mala cara», matiza Cano, que destaca el gran esfuerzo del Estado Mayor de la Defensa, organizador de la visita, para que ésta fuese lo mejor posible.

Un viaje para comprobar la labor de los militares españoles sobre el terreno del que ambos diputados gaditanos se llevan un recuerdo muy especial, lo altamente valoradas que están nuestras tropas por la población civil de Malí y Senegal. Un cariño que comprobaron de primera mano en una visita muy emotiva, la que realizaron al colegio de la población maliense de Bakaribugo, muy cercana a la base de Koulikoro, construido, junto con un pozo, por militares españoles. «El recibimiento de los niños, los profesores y las autoridades locales fue espectacular», señala Juan Antonio Delgado. «Nos hicieron una fiesta», recuerda Javier Cano, «están muy agradecidos, saben que, gracias a España, tienen por delante un futuro mejor».