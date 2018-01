LABORAL Diputación presenta el cuarto Plan de Empleo para obras en ayuntamientos El Gobierno provincial destina 4,4 millones de euros para contratar parados en municipios de menos de 20.000 habitantes

JAVIER RODRÍGUEZ

El Gobierno provincial mantiene fijo el timón del empleo y ha presentado este jueves el cuarto plan en favor de la contratación de desempleados en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. La presidenta de la Diputación, la socialista Irene García, ha convocado a 29 alcaldes de la provincia y a los responsables de once entidades locales para presentar las características del cuarto Plan de Empleo que se pone en marcha desde que el PSOE logró la presidencia de Diputación, en junio de 2015. En este caso, se trata de una inversión de 4,4 millones de euros y se abre ahora un proceso para los ayuntamientos afectados de redacción de proyectos para suscribirse a este tipo de ayduas laborales.

La presidenta ha estado acompañada del diputado responsable de Servicios Económicos, Jesús Solís, la titular de Empleo en Diputación, Ana Carrera, el vicepresidente Juan Carlos Ruiz Boix, la vicepresidenta, Maribel Peinado, y la diputada de Desarrollo e Innovación, Encarnación Niño. El plan es una herramienta de inversión para sacar adelante pequeños proyectos con mano de obra desempleada. Irene García confía en que la cuarta edición del Plan de Empleo tenga el mismo éxito que las tres anteriores, que sirvieron para invertir 12 millones de euros y generar unos 3.500 contratos.

Plazos y proyectos

A partir de ahora se abre un plazo de gestión importante hasta la aplicación del plan. Los alcaldes ya han tenido conocimiento de las acciones. El plan será aprobado en el próximo pleno de Diputación y, a partir de entonces, serán las distintas alcaldías las encargadas de redactar sus respectivos proyectos y elevarlos a Diputación para la valoración. Todo apunta a que en marzo se podrá aplicar el plan.

El Plan de Empleo de 2017 tuvo un presupuesto de 4´2 millones de euros, la misma cuantía que sus dos ediciones precedentes. En la primera edición del Plan se contrataron 1.041 personas y 1.168 en la segunda fase. La tercera edición tuvo un comportamiento similar, beneficiando al menos a un millar de destinatarios. Estos programas inciden en personas en desempleo y en situación de vulnerabilidad económica. La distribución de los fondos se precisa en función de la población –que determina el 25% del reparto- y del índice de desempleo (factor que concreta el 75% de la aportación). Diputación anticipará a los Ayuntamientos todo el importe que le corresponde, sin que las haciendas locales tengan por tanto que asumir un esfuerzo financiero adicional.

Otro complemento

La presidenta también hizo alusión al Plan Invierte, que el pasado año movió 16 millones de euros. Se trata del remanente de Tesorería correspondiente al presupuesto de 2016, que sirvió para invertir en obras y servicios en los pueblos de la provincia. Este plan se nutre del superávit que genera la liquidación presupuestaria de Diputación.

Consejo de Alcaldías celebrado este jueves en Diputación -ANTONIO VÁZQUEZ

El pasado año se presentó en julio y contribuyó a mantener la actividad de las empresas locales, fundamentalmente del sector de la construcción, y consolidarán los empleos que actualmente mantienen, pudiendo incluso generar eventuales contrataciones debido al aumento de la carga de trabajo. En conjunto, en sólo dos años y únicamente con las dos ediciones del Plan Invierte, la Diputación ha destinado 24 millones de euros para la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras locales. Sumándole las tres entregas del Plan de Cooperación Local, esta cantidad ya asciende a 36,6 millones de euros. Y todo ello se traduce en la generación de miles de contratos en toda la provincia. Se trata de un plan complementario al Plan de Empleo.

Diferencias con Hacienda

Irene García ha llamado la atención sobre el problema que se viene ahora encima con la advertencia realizada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que condiciona la utilización del saldo positivo de las cuentas de las diputaciones y ayuntamientos a la aprobación de los presupuestos generales del estado de 2018, es decir, la Diputación de Cádiz sabrá en primavera si el presupuesto ejecutado en 2017 arroja beneficios. La presidenta da por hecho que sí, sin embargo, Hacienda no es partidaria de que ese dinero se destine a inversiones hasta que las cuentas del Estado no estén aprobadas. Ante esta situación, Irene García ha pedido al Gobierno de la Nación que respete la autonomía municipal y no vincule la aprobación de las cuentas del Estado a la inversión de los ayuntamientos con el superávit de sus presupuestos.

Los alcaldes tendrán que redactar ahora sus proyectos y someterlos a evaluación

El pasado año se estableció un criterio objetivo de reparto del dinero, atendiendo al número de habitantes de cada localidad. Así, los municipios de menos de 20.000 habitantes recibieron 250.000 euros. Los municipios con más de 20.000 habitantes dispusieron de 500.000 euros. Y las ELAs, de 100.000 euros cada una, cuadruplicando en este caso la cantidad recibida por las mismas en la anterior edición del Plan Invierte.

En todos los casos la inversión de 2017 superó a la de 2016. Además, para dar facilidades a los ayuntamientos a la hora de gestionar los proyectos, la presidenta comunicó a los alcaldes que los plazos para completar la ejecución de los proyectos se ampliarán al menos hasta mediados de 2018.