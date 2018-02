HOSTELERÍA Cuánto debe ganar un camarero en Cádiz Según el convenio de Hostelería, firmado en mayo de 2017, el salario es bastante aceptable si no se consiente la piratería

M. MORALES

CÁDIZ 05/02/2018 07:40h

A mediados de mayo del año pasado, la patronal hostelera y sindicatos alcanzaron un acuerdo en el sector que fijaba unos mínimos salariales bastante aceptables. Incluía subidas salariales pactadas que, en principio, garantizarán la estabilidad hasta 2020.

De hecho, recientemente han subido sus salarios un 1,5 en 2018, cuatro décimas por encima del IPC. Y en 2019 se incrementará un 1,75%. Y se estableció una cláusula por la que, si el IPC es mayor a un 2%, esa sería la base sobre la que se realizará la subida.

Tabla salarial pactada -L. V.

Con esta tabla salarial, las plantillas de hostelería deberían cobrar un mínimo de 1.036,39 euros al mes (con las 14 pagas prorrateadas) y un máximo de 1.252,88 euros. Este sería el neto, sin incluir conceptos como plus de transporte, antigüedad, ropa de trabajo, manutención, desgaste de útiles muy común en tareas de cocina, entre otros.

En cuanto al descanso semanal, si la empresa tiene más de 20 trabajadores debe tener dos días de descanso a la semana, que se reducen a 1,5 si no alcanza esta cifra.

«Las condiciones de este convenio son las anteriores a la reforma laboral», subrayan fuentes sindicales pero apuntan que el reto es que se cumpla, especialmente en empresas pequeñas. La responsable de Acción Sindical de Servicios en CC OO, Maite López, apunta que el de Cádiz, junto con el de Málaga y Granada, es de los mejores de Andalucía.

Por su parte, el presidente de la patronal Horeca, Antonio de María apunta que hay que vigilar los descuelgues de convenio, «pero son mínimos porque pasan por la comisión paritaria y no son tantos, si se tiene en cuenta que en la provincia hay 8.000 empresas del sector».

«Ahora bien, el problema surge cuando no se cumple. Cuando se aprovechan de la necesidad de la gente y rebajan las condiciones con el consentimiento de los trabajadores. Ahí poco podemos hacer», sentencia López. A menudo, la Inspección de Trabajo acude a empresas porque sabe que se producen irregularidades y son los propios trabajadores los que mienten para taparlas.

Maite López aclara que la precariedad laboral no la da el sector servicios, sino el elevado número de desempleados. «Si hubiese menos paro, habría menos precariedad», concluye.

El principal incumplimiento viene por el número de horas trabajadas al día. «Habitualmente se echan muchas horas que no se pagan. A menudo se firman contratos de media jornada pero se trabajan ocho y diez horas». La representante de Comisiones Obreras apunta que cuando el trabajador recurre al sindicato ya es tarde, «porque vienen cuando han cedido en todo y al final no les renuevan o los despiden. En ese momento ya no se puede hacer mucho».