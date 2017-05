Cruz Roja de Cádiz pone a bailar a la plaza de San Antonio con un divertido 'flashmob'

Si el viernes por la tarde va usted andando por la plaza San Antonio de Cádiz, no se asuste si ve que, inopinadamente, la gente comienza a bailar de una manera organizada. No crea que hay una cámara oculta si, cuando el reloj de la plaza dé las 18 horas, suena la música y los gaditanos allí congregados se organizan en una perfecta coreografía. Es un 'flashmob' organizado por Cruz Roja por el Día de la Diversidad Cultural.

Para quien no lo sepa, un flashmob es una acción inusual (por lo general un baile) realizada en un lugar público por un grupo de personas que, aparentemente, no se conocían previamente y que paseaban. Una vez concluido, se dispersan rápidamente.

Este flashmob se ha organizado para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Cultural, que se celebra en todo el mundo el 21 de mayo. Concretando, ha sido la sección joven de Cruz Roja la que ha ideado esta iniciativa, que quiere sensibilizar a la población sobre la xenofobia, el racismo y busca fomentar la «cultura de la paz y la no violencia».

Esta iniciativa no está cerrada a un grupo de bailarines. Más al contrario, Cruz Roja invita todos los gaditanos a que participen en la coreografía, titulada 'Muévete por la diversidad'. Este baile, para los que quieran saber un poco más, emplea la canción 'Say something', de Charlie Winston que, según señala la propia Cruz Roja, fue creada a nivel internacional «para lanzar a la sociedad un mensaje de respecto a la diversidad».

En el vídeo que acompaña a esta información se pueden ver los sencillos pasos de baile que compondrán el flashmob. Quien se anime a seguir los pasos podrá integrarse, sin problema, en esta iniciativa solidaria.

La actividad, que se desarrolla en coordinación con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, forma parte del proyecto 'Sensibilización y prevención de la violencia', que busca «concienciar a la ciudadanía de la importancia de educar en valores de tolerancia, además de promover que las personas se conviertan en agentes activos en la prevención de cualquier tipo de situación de violencia que se manifieste en su entorno», según indica Cruz Roja Cádiz.

Éste no es el único acto que han organizado. Con anterioridad, voluntarios de Cruz Roja han dado charlas sobre prevención de la violencia a alumnos de 4º de ESO del IES Cortadura.