El crimen del Pelón, las claves

El juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Cádiz a la banda del Ojos está revelando importantes claves sobre el caso que ha sentado en el banquillo a catorce personas acusadas de secuestrar, torturar y matar al chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón'. Su cadáver fue encontrado en agosto de 2014 en un descampado de Puerto Real completamente machacado. Tras un amplio operativo de Guardia Civil y Policía Nacional a los meses los presuntos culpables de su asesinato fueron detenidos. Ahora, tres años después, este grupo criminal, según los denomina la acusación, está siendo juzgados bajo importantes medidas de seguridad ya que se les considera muy peligrosos.

De momento en la Sección Cuarta ya han declarado los acusados y también varios testigos que han dado al tribunal su versión de los hechos. Todos los procesados han negado su participación en el crimen. Los máximos implicados sí han admitido que se dedicaban, de una u otra manera, al tráfico de hachís (de lo que también están acusados), pero aseguran que no tuvieron nada que ver en la muerte del Pelón, un supuesto narco al que querían robarle 400.000 euros que creían que guardaba. Según la acusación, cuando lo secuestraron y llevaron hasta Sanlúcar donde supuestamente escondía el botín encontraron solo una pequeña parte y acabaron con su vida. Le asestaron hasta catorce puñaladas, le golpearon insistentemente y lo degollaron con un cable. Su cuerpo se encontró tan desfigurado que solo lo pudieron reconocer por sus tatuajes. El fiscal pide para ellos penas que van desde los 75 a los 55 años de cárcel por numerosos delitos.

En las dos semanas que lleva celebrándose el juicio ya se han dejado ver muchas de las claves que apuntarán o no hacia la culpabilidad de los supuestos implicados.

La banda y el líder

¿Son los investigados miembros de un grupo criminal?, ¿actuaban de una forma premeditada y bajo las órdenes de un líder cumpliendo cada uno de ellos una función? Esa es una de las cuestiones que se están dirimiendo. Uno de los delitos de los que se les acusa es precisamente la pertenencia a un grupo criminal. Según el Ministerio Fiscal y los investigadores, no hay dudas de que los procesados son miembros de una banda itinerante que se dedicaba a buscar objetivos más o menos fáciles. Algo rápido de conseguir, que no tuviera demasiadas complicaciones y que les reportara importantes beneficios para reinvertir en el negocio del hachís. Así se sospecha que lo intentaron además de en Chiclana en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con el robo frustrado a un empresario local. En el caso de El Pelón les llegó la información de que guardaba más de medio millón de euros y supuestamente fueron a por él. Pero, su versión es completamente contraria. Niegan que formen parte de una misma banda. No admiten que todo era un plan, un «trabajo» que tenían que hacer en Cádiz sino que se les ha sentado a ellos en el banquillo en vez de a los verdaderos culpables.

Ismael López, durante su detención.

La figura de Ismael López, alias 'el Ojos', es aquí fundamental. Los investigadores lo señalan directamente como el cabecilla, la persona que dirigía cada uno de los movimientos que hacía el resto. Pero en la sala para ellos ‘Isma’ es uno más. Un «colega de toda la vida del barrio» (de Vallecas), el cliente del taller, un conocido del ‘negocio’ del hachís... Sin embargo, para la Guardia Civil y la Policía, ‘Isma’ es uno de los ejecutores, quien movía los hilos y la voz dominante en las numerosas escuchas telefónicas que se hicieron.

De ahí que la identificación probada de los autores y la relación que guardan entre ellos sea una de las claves de este caso. A este respecto, en la segunda sesión uno de los procesados, Jacinto M.R., sólo declaró a preguntas de su abogada. Sin embargo se leyó lo que le dijo al juez en octubre de 2014 cuando se le detuvo. Entonces aseguró que aceptó el «trabajo» de Chiclana pero que su función se limitó a «señalar» dónde vivía la víctima ya que su casa estaba a un kilómetro más o menos. Él fue uno de los miembros 'locales' supuestamente captados. Cuestionado por el instructor, entonces Jacinto sí señaló a ‘El Ojos’ como el ejecutor. A él y a otros del grupo como Facu, El Ruso, Moha o Christian los vio días antes de los hechos en la casa que alquiló el presunto líder en la calle La Habana de El Puerto. Pero en sala no ratificó estas declaraciones. Como insistió entonces había dicho todo aquello «bajo presión» policial. Ismael López, por supuesto, también negó ser el líder. «Nunca en mi vida me he dedicado a secuestrar ni a asesinar». Lo suyo, según declaró sin tapujos, ha sido «buscarse la vida» transportando droga en vehículos robados.

Los apodos y las escuchas

En esta misma línea, sobre la identificación de los presuntos acusados y su participación en la tortura y asesinato del Pelón, cobra también bastante importancia algo tan cotidiano como un apodo. En este tipo de asuntos oscuros el mantener oculta la verdadera identidad, cualquier dato personal, es básico para el delincuente. Durante este juicio el fiscal está incidiendo considerablemente en este aspecto, es decir, que se tenga claro quien se 'esconde' tras los alias empleados. Sería una de las pruebas incriminatorias.

Dos de los acusados, 'El Ruso' y 'El Gordo' han negado tener el alias que se les atribuye

En la vista se han podido oír decenas de escuchas telefónicas que se les hicieron a los acusados. En estos pinchazos no hay nombres. No se suelen decir. Saben perfectamente que eso les delataría en caso de estar intervenidos. «Hermano», «hermanaco» son los apelativos que usan algunos de los interlocutores de estas escuchas. De ahí la importancia de que se reconozcan sus voces y, además, se puedan relacionar con los números empleados. Y, por supuesto, con los hechos. Dos de los acusados han negado tener el apodo que se les atribuye. Roberto I. negó que le llamaran 'El Ruso', y Jorge J. también rechazó el alias de 'El Gordo'.

Pinchazos y control de tráfico

Las llamadas evidentemente son muy importantes también para localizar a los presuntos autores de cualquier delito. En este caso concretamente, los investigadores dieron detalles durante la sexta sesión sobre cómo llegaron hasta ellos y cómo a través de sus pesquisas supieron que sí se trataba de una banda que actuó «unida». Sus móviles fueron ubicados en El Puerto, Sanlúcar, Chiclana, El Portal y Puerto Real, todo el recorrido del 'itercriminis' que acabó en la muerte del Pelón, según el Ministerio Público. Hubo, según sostienen, conversaciones cruzadas y además hallaron una tarjeta de un móvil que estuvo en todas las localizaciones y a la hora de los hechos. Eso sí, ese móvil estaba a nombre de un tercero, una tal Valerie Clos, pero se encontró en el coche de uno de los procesados.

Los coches es otra de las grandes cuestiones. En el mapa de tráfico que elaboraron los agentes, se localizaron varios vehículos cuyos «usuarios habituales» eran los propios acusados: el Ford Mondeo de Ismael López y un Seat Toledo, un Seat León y un Seat Altea de otros procesados. En algunas ocasiones estos coches circularon junto al turismo de la víctima que se habían llevado de su vivienda cuando lo raptaron. Para los investigadores estos automóviles aparecían «demasiado juntos». «Esos movimientos no eran casuales». Dos de los vehículos que fueron captados habían sido robados y días después aparecieron calcinados en El Puerto.

El viaje y la foto de la playa

De lo escuchado hasta el momento también es relevante cómo y cuándo llegaron a Cádiz. Parte de la supuesta banda se desplazó desde Madrid, algunos fueron 'captados' aquí. Ismael ya estaba en El Puerto. Tenía varias casas alquiladas por la zona porque, según contó, estaba en busca y captura por hechos anteriores y tenía que tener varios lugares donde esconderse si era localizado por la Policía. El resto de los procesados vinieron a principios de agosto. Según ha contado alguno de ellos «de vacaciones a la playa». Demostrar que estaban en la provincia es otra de las cuestiones básicas para la acusación. Y de ahí la importancia que le está dando en su interrogatorio a una foto. Se trata de una imagen de varios miembros de la banda tomada el 1 de agosto en una playa de Chiclana. Se intervino del móvil de Sara F., la única mujer investigada en este caso. Ella sí reconoció que formó parte de aquella historia y que hizo de punto de vigilancia la noche de los hechos. En la fotografía se puede ver a diferentes miembros del grupo lo que constataría que estaban en Cádiz aquellos días. Algunos de ellos no se han reconocido en la imagen ante el tribunal.

Además, esta misma procesada también admitió que había «bajado» a Cádiz con Moha, un amigo suyo y también investigado. Él fue justo el que le presentó a Ismael y en cuya casa se quedaron esos días. Según declaró, en esa vivienda ubicada en El Puerto pudo ver como se reunían varios de los implicados.

El ADN y las pruebas forenses

Esta próxima semana se celebrarán las últimas sesiones de este juicio que en total durará más de diez días y por el que pasarán más de doscientos testigos. Será entonces cuando se conozcan los detalles de los informes forenses que se le hicieron al cuerpo sin vida del Pelón. Esos estudios determinarán de qué murió y en qué circunstancias, ¿fue torturado antes de morir?, ¿durante cuánto tiempo pudo estar desangrándose o recibiendo golpes?

Además se le informará al tribunal si en el cadáver se halló alguna prueba o resto que pueda ser determinante para identificar a su/sus ejecutores. En ese camino también será primordial el testimonio que ofrezcan los peritos de Criminalística quienes darán cuenta de si se encontró ADN o restos de sangre de la víctima o de alguno de los procesados en los diferentes lugares donde se sucedieron estos hechos que pronto quedarán vistos para sentencia.