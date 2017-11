PREMIOS LA VOZ Cospedal destaca la valía de los galardonados «que contribuyen a engrandecer los premios» La ministra destaca cómo la calidad de LA VOZ le ha llevado a ser «líder digital en la provincia para satisfacción de sus lectores»

08/11/2017 15:43h Actualizado: 08/11/2017 15:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue la encargada el pasado martes de presidir la duodécima entrega de premios LA VOZ.

En su discurso, que a continuación reproducimos, Cospedal subrayó tanto la valía de los premiados como el esfuerzo de LA VOZ por consolidarse como líder digital de la provincia de Cádiz y por ofrecer un periodismo de calidad.

Discurso de la ministra Cospeda

Gracias a todos por estar aquí esta noche y gracias por esta magnífica oportunidad de compartir un momento emocionante con todos los presentes.

Cuando hace más de trece años el grupo Vocento lanzaba al mercado LA VOZ de Cádiz para hacer un escrutinio nuevo de lo que es la realidad gaditana, además de enriquecer el pluralismo informativo andaluz, pocos podían imaginar que este nombre alcanzaría a un diario que apuesta por el periodismo de calidad y se ha consolidado como líder digital de la provincia de Cádiz para satisfacción de todos sus lectores.

LA VOZ de Cádiz ha demostrado que todas las transformaciones tecnológicas, todos los avances y novedades que se han incorporado en los últimos años al periodismo y a nuestra vida cotidiana no han hecho mella alguna tanto en los valores profesionales como deontológicos que distinguen a las cabeceras del grupo Vocento.

Todo ello redunda en un éxito sin parangón de LA VOZ de Cádiz que tanto debe a la profesionalidad de sus directivos y al talento de su redacción. Es su trabajo y su amor por una información veraz y contrastada los que han situado a LA VOZ cuanto menos a la altura del prestigio de otros grandes diarios que Vocento tiene en esta maravillosa tierra como el SUR de Málaga, el IDEAL de Granada y el buque insignia del grupo en Andalucía, el ABC de Sevilla.

Quiero que mis primeras palabras sean de un profundo agradecimiento a LA VOZ de Cádiz, al grupo Vocento y al generoso mecenazgo de Cajasol, querido Antonio, por la amable consideración de invitarme a participar en este acto de entrega de galardones.

Obviamente, los protagonistas son los premiados, no esta ministra de Defensa, que tiene el honor de participar y clausurar este acto.

Es ésta una cita ineludible del panorama mediático y de la vida social, política, cultural y económica de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía. Siempre se dicen cosas semejantes pero es una realidad que los galardonados en esta edición contribuyen a engrandecer los premios que hoy reciben.

Como ministra de Defensa tengo que agradecer particularmente el premio por el Centenario de la Aviación Naval en España. Un acto de conmemoración que se realizó hace pocas fechas en Rota y fue presidido por su Majestar el Rey Felipe VI. Un acto que nos llenó a todos de orgullo.

La Aviación Naval está estrechamente vinculada a la provincia de Cádiz. Ha desempeñado desde los tiempos del reinado de Su Majestad Alfonso XIII un papel irremplazable en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y sus capacidades actuales son imprescindibles y un instrumento capital para garantizar y defender dentro y fuera del país no sólo nuestros espacios de soberanía sino también la seguridad de nuestros amigos y aliados porque España pertenece al grupo de naciones que defendemos la libertad y un modelo de convivencia basado en la defensa de los derechos humanos.

Me pueden acusar de falta de imparcialidad, y sería verdad, pero creo que con este premio se da un justo reconocimiento a la aviación embarcada, que es un orgullo para todos los españoles. Esta referencia personal tan evidente no me hace olvidar los méritos de los otros galardonados.

Poco se puede decir más de un titán de las ondas como es Don Carlos Herrera. Este gaditano apasionado de adopción es una referencia excepcional del periodismo escrito, radiofónico y televisivo, un hombre comprometido con la información y el entretenimiento, pero sobre todo con la verdad y el derecho a informar a todos los españoles.

En el vídeo de la entrega del premio a la ganadería Núñez del Cuvillo veíamos la fotografía de Joaquín y Álvaro delante de los premios Juan Belmonte. Recordaba entonces esa biografía escrita por un magnífico periodista, maestro, Manuel Chaves Nogales, que al escribir la biografía de Don Juan Belmonte, matador de toros, decía: «Se torea como se es».

Y en el reconocimiento a la labor de estos premiados, tanto de Carlos Herrera como el resto de premiados, es una distinción a la excelencia y al afán de superación que tenemos los españoles y que se ha hecho patente a la hora de conceder los premios. Mi agradecimiento y reconocimento al jurado de LA VOZ de Cádiz.

No se entiende la historia reciente de Andalucía sin su vinculación con la aeronáutica. Un sector que desde su fundación hace casi un siglo por la legendaria CASA, por aquel pionero José Ortiz Echagüe, ha situado a Cádiz, a Sevilla y al conjunto de la comunidad andaluza en la primera línea de renovación tecnológica a nivel nacional y europeo.

Y desde sus plantas en Puerto Real, El Puerto de Santa María y las sevillanas de Tablada y San Pablo, Airbus ha apostado por la consolidación de un perímetro industrial puntero en el sur de España. Gracias a ello genera muchísimos puestos de trabajo para miles de personas y una excelencia reconocible en el sector de la aeronáutica en el ámbito internacional. Muchas felicidades.

Y muchas felicidades como humilde aficionada a la divisa verde, blanca y roja de la ganadería Núñez del Cuvillo, reconocida en todas las plazas de España por el trapío, la bravura y la casta de sus astados. Está entre las preferidas de las grandes figuras del toreo. 'Pañoleto', 'Aguaclara', y los ya míticos 'Idílico' y 'Arrojado', son cuatro muy nobles exponentes de una ganadería brava que la familia Núñez del Cuvillo, gracias a la visión del patriarca Joaquín y a la mejora continua que imprime su hijo Álvaro, ha situado en apenas tres décadas en el olimpo de los festejos taurinos de nuestro país y del mundo entero. Mi enhorabuena a todos los premiados