La comunicación, un sector colonizado por mujeres

En las últimas décadas la mujer ha demostrado unas dotes sobresalientes para comunicar y ha colonizado un sector en el que cada día tiene más que aportar. Ese ha sido el hilo argumental de la última mesa de expertas celebrada en el marco de «Andalucía en femenino», iniciativa de ABC y BBVA en la que colaboran Clece, Renault, Coca-Cola European Partners e Iberdrola. Con el título «Mujeres comunicadoras», la cita se ha desarrollado en el hotel Abades La Marquesa y ha abordado diversos temas de actualidad, como la evolución de la presencia femenina en la comunicación corporativa, las claves para saber transmitir correctamente o la revolución que ha supuesto en el sector la irrupción de las redes sociales.

Para hablar de estos y otros temas la sesión ha contado con expertas de diversas esferas de la comunicación y para todas ellas, la mujer posee unas indiscutibles cualidades para realizar este trabajo. «Nosotras tenemos mucha empatía e intuición, lo que nos permite ponernos en el lugar del otro y saber transmitir historias capaces de emocionar», considera Leticia Cantón, profesional de comunicación y promoción de Clece en Almería, quien se encarga de transmitir los proyectos sociales que desempeña esta empresa.

Para la periodista Ángeles Peñalver, redactora de «IDEAL», se aprecia la agilidad de la mujer cuando se llama a gabinetes de prensa dirigidos por ellas. «Los hombres son mucho más protocolarios», asegura. Otra de las ponentes de este encuentro, Nuria Sánchez, considera que la mujer «mira más por el interés colectivo que por el suyo propio». Nuria es una gran conocedora del ámbito rural, puesto que es gerente de Andalucía Productores, y aprovechó el marco de este encuentro para denunciar la brecha que existe entre el ámbito rural y el urbano. «Quiero que la voz de las mujeres rurales se escuche», insistió. Ella les da protagonismo en los eventos de pequeños productores que desarrolla en Madrid y en otros espacios. «El humor y la pasión son básicos en una buena comunicadora, que tiene que estar dispuesta a entregar una parte de ella misma en lo que hace», estima.

Sin duda las redes sociales han sido el gran elemento transformador de la comunicación actual, una herramienta de doble filo como quedó claro en esta mesa de expertas. Para Encarna Ximénez, miembro del Patronato de la Fundación Andaluza de la Prensa, «tienen una parte de superfluas que nos perjudica porque estamos dejando de escuchar y eso hace que seamos menos interesantes». De igual modo piensa Remedios Sánchez, profesora titular de Literatura y columnista en «IDEAL» y directora del Festival Internacional del Festival de Poesía de Granada. «Cuando me proponen a alguien para el festival a las editoriales les interesa más el número de seguidores que tiene en Instagram que su calidad literaria», considera. Ahora bien, no todo lo referente a las redes es negativo, puesto que son capaces de llevar información y conocimiento a zonas donde antes estaban aisladas. «Es importante para que las personas de los pueblos pequeños no queden desfasadas, puede ser una herramienta muy útil para un pequeño productor que quiera darse a conocer».