¿Cómo disfrutar de la Motorada en Jerez, Cádiz y El Puerto?

El Puerto de Santa María pretende convertirse en el epicentro de la motorada y un espaldarazo importante ha sido el nacimiento de un evento de carácter internacional.

El Motor Circus Festival logrará reunir en los terrenos de la playa de la Puntilla y la Ciudad Deportiva de El Puerto a diversos artistas de un inmenso prestigio a nivel mundial.

El mítico Iggy Pop es el rostro más destacado, pero no la única estrellas. Los Zigarros, Love of Lesbians, The Zombie Kids y Fat Boy Slim forman parte de un cartel tremendamente atractivo que pretende concentrar gran parte del ambiente motero de este sábado 6 de mayo.

Las puertas del recinto se abrirán a partir de las 16.00 horas. También se podrá asistir al Red Bull X-Fighters, el mayor espectáculo de motocross 'freestyle' del mundo, que llevará parte de este show al Motor Circus.