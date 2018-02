CONTENIDO PROMOCIONADO Claves para mejorar la convivencia familiar entre tus hijos

LA VOZ

CÁDIZ 27/02/2018 11:27h Actualizado: 27/02/2018 11:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Compartir las emociones y crear espacios seguros para hacerlo en familia es fundamental para tener una convivencia armoniosa. Nuestra función como padres es fomentar el respeto y el diálogo entre nosotros y con nuestros hijos, de manera que nos sientan y perciban como un apoyo ante cualquier dificultad que se les presente.

Sin embargo, son muchas las ocasiones en que esta armonía se ve afectada por problemas que no sabemos cómo afrontar; nunca es fácil convivir con tantas personalidades diferentes y en crecimiento, y aunque no haya un manual sí hay ciertas claves para procurar una convivencia familiar agradable:

- El diálogo abierto: muchos de los problemas que tenemos en nuestra familia y en nuestra vida en general se generan por no saber expresarnos ni entendernos con los demás. De allí que sea tan importante fomentar desde casa un diálogo abierto ante cualquier tema, sobre todo con tus hijos en edad escolar. Los malos resultados académicos en asignaturas como el inglés, por ejemplo, no siempre responden a una falta de interés de tu hijo y si se siente en la confianza te hará saber que necesita ayuda extra. Un padre que busca un profesor de inglés a domicilio para casos como este es un padre que sabe que la ayuda externa puede ser muy efectiva para resolver problemas de atención en la escuela.

- Respetar el tiempo de convivencia mutua: este es uno de los puntos más importantes, sobre todo en esta época de horarios laborales imposibles. Puedes crear espacios de encuentro durante el día como el desayuno y la cena para hablar de los asuntos de todos los integrantes de la familia. Establecer la costumbre de conversar al final del día le hará saber a tus hijos que estás allí para ellos todos los días y que puede contar con la familia para cualquier tema que le inquiete.

- No invadas la intimidad de tus hijos: aunque a veces sientas que es necesario por su seguridad, invadir su privacidad con acciones como revisar sus diarios o sus notas personales puede hacer que sientan que no confías en ellos y que no tienen privacidad para explorarse a sí mismos. Es muy importante que cada miembro de la familia tenga su espacio y le sea respetada su manera de hacer las cosas, mientras no perjudique a nadie con ella.

- Rectificar ante los errores: esta es una lección de humildad que es necesario inculcar con el ejemplo, sobre todo a temprana edad. Saber reconocer que nos equivocamos, tener la capacidad de rectificar y pedir perdón es fundamental para una convivencia familiar sana. Se ponen en práctica el diálogo, la empatía y la sabiduría para reconocer que todos cometemos errores y que no debemos ser condenados por ellos. En familias donde hay hermanos, saber pedir perdón es muy importante para fortalecer las relaciones fraternales.

- Celebrar los aciertos como si fueran de todos: así como hablar de nuestros errores puede ayudarnos a entendernos mejor, celebrar los aciertos individuales en familia refuerza los vínculos amorosos que hay y dan cuenta de aquello que reza que la felicidad solo es completa si es compartida. Que tus hijos sientan que también estás allí para resaltar sus triunfos los hace entender que aunque cometan errores, también son capaces de superarlos y transfórmalos en victorias, una lección importante para el fortalecimiento de su autoestima.