CCOO asegura que «los salarios no repuntan» en la provincia El sindicato celebró la asamblea de delegados de Cádiz y su secretario general abre el debate sobre la necesidad de «vertebrar el territorio»

Cádiz 17/11/2017

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió la «necesidad» de renovar el actual contrato social que haga frente a las desigualdades como método de vertebrar el territorio español en lugar de recurrir al uso «de banderas».

En declaraciones a los periodistas, Sordo recalcó que el debate en España «no debe pivotar exclusivamente en las disfunciones territoriales», sino en «renovar el agotado contrato social que se consiguió tras la Transición y reformularlo para dar protección a los que están peor en la sociedad».

«Desde CCOO nuestro deber es apostar por modelos de protección social y de solidaridad compartida en lugar de las banderas», incidió el secretario general que asistió este jueves, junto a la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, a la asamblea de delegados de CCOO en la provincia de Cádiz.

Sordo valoró esta asamblea como una apuesta por «fortalecer el sindicalismo de proximidad» para, en ese sentido, reforzar la presencia continuada de CCOO en los centros de trabajo, «porque en ellos es donde se está produciendo la devaluación salarial de este país».

Continuando esa línea, el líder sindical aseveró que, pese a que España está creciendo por encima del 3%, exporte en términos como no lo hacía hace muchos años y, genere bienes y servicios por encima de los que producía antes del inicio de la crisis, «los salarios no repuntan, sigue habiendo una tasa de desempleo insufrible, que en provincia como Cádiz es el mayor problema, y el empleo que se está generando es de muy mala calidad»

Para Sordo la temporalidad, la precariedad, y el despido libre son rasgos del actual mercado laboral español que no se pueden mantener en el tiempo. «Estamos creciendo cada vez con mayor desigualdad y para CCOO no hay una salida de la crisis económica si la mejora económica no se traduce en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora», indicó.

Asimismo, el secretario general lamentó que se hayan adoptado medidas estructurales a lo largo de la crisis que impiden la mejora de la vida de los trabajadores. En este sentido, reseñó que la desigualdad creciente, la pobreza laboral o la precariedad en la contratación «no es producto de un accidente meteorológico» sino de la reformas referidas, las cuales «se tienen que revertir».

Por todo ello, Sordo anunció que CCOO en las próximas semanas va a hacer múltiples propuestas en materia de contratación, de salarios y de pensiones, ante el hecho de que España no puede ser «la cuarta economía de la zona euro y tener un salario mínimo interprofesional de 707 euros».

«Condiciones dignas»

Por su parte, la general de CCOO Andalucía, Nuria López, insistió en que la reivindicación de condiciones dignas tiene más significación que se haga en Cádiz, al ser «una provincia donde el índice de siniestralidad está haciendo estragos y los trabajadores están perdiendo la vida en los centros de trabajo en lugar de ganársela».