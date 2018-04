COMERCIO Carrefour alcanza los 1.000 puntos de venta en España La compañía ha presentado en Carrefour Bahía la campaña '1.000 tiendas, 1.000 ofertas'

Carrefour ha alcanzado los 1.000 puntos de venta en España, con los que ofrece al consumidor una propuesta omnicanal y multiformato para adaptarse a las necesidades que plantea el consumidor actual.

La compañía, presente en Andalucía desde hace más de 43 años, ha diseñado un formato de tienda para cada necesidad y para cada entorno, implantando su primer hipermercado en Málaga en 1975 y en Sevilla en 1979.

Y desde entonces hasta hoy le han seguido 41 Hipermercados, 16 Carrefour Market, 88 Carrefour Express, 6 establecimientos Supeco, 34 Gasolineras, 181 Agencias de viaje. Contribuyendo económica y socialmente a la comunidad andaluza con más de 9.200 colaboradores de los cuales siendo un 85% de contratos indefinidos, casi un 30% menores de 34 años y un 66% de mujeres en plantilla.

La compañía, referente en democratizar el consumo en nuestro país, se encuentra inmersa en el mayor plan digital del sector y afronta el desafío de liderar la transición alimentaria.

Para explicar la evolución de su modelo comercial, la cadena ha realizado un encuentro informativo que ha contado con la presencia de Paco López, director de Carrefour Bahía. Durante este acto, la cadena ha presentado la campaña '1.000 tiendas, 1.000 ofertas'.

Creador del formato hipermercado

Carrefour, creador del hipermercado, es líder del formato que como motor económico, ha dinamizado el comercio en España, tiene capacidad para abrir a los mercados crecientes los últimos productos (sector 'salud', productos ecológicos, última tecnología…) y es además vía de entrada para la innovación.

Paco López ha destacado que «El hipermercado está hoy más vivo que nunca, en Carrefour el formato creció un 6% durante el pasado año y es precisamente la fortaleza de la red física la que favorece nuestro modelo omnicanal, que es clave en nuestra estrategia digital». Los hipermercados de la cadena son un escaparate de la calidad y la diversidad alimentaria y son además el espacio en el que se desarrollan la mayoría de los oficios del Grupo, de los que luego se benefician todos los demás formatos.

El director de Carrefour Bahía ha añadido también que «El hipermercado Carrefour es un referente para el comercio moderno, ejerce como dinamizador del entorno económico de las localidades en las que se ubica y es el eje de un ecosistema sobre el cual pivotan otras actividades complementarias: centros comerciales, servicios financieros, seguros o gasolineras». En este sentido, destacó que Carrefour tiene acuerdos comerciales con más de 1400 proveedores Andaluces, con unas compras superiores a los 640 Millones €, superando, en el ámbito agroalimentario, los 81 Millones Kg, comprados al campo Andaluz y los cerca de 2 Millones de KG a nuestras lonjas Andaluzas.

Por lo que respecta a los supermercados, Carrefour ha sido la única empresa que ha realizado una evolución desde un modelo único de supermercado hasta la mayor diversidad: hace diez años contábamos sólo con 80 tiendas, de 800 a 2.500m2 y con un único formato. «Hoy conviven establecimientos de tamaño medio, pequeñas tiendas de barrio que funcionan en régimen de franquicia, supermercados en gasolineras o estaciones de tren, tiendas dedicadas en exclusiva a los productos bio o establecimientos premium con el último diseño interior de los espacios». Precisamente, por este último modelo de supermercado 'gourmet', Carrefour ha sido galardonado como mejor supermercado del mundo por el premio internacional 'Best Food and Supermarket Design', como reconocimiento a su creatividad, innovación y equipamiento interior.

Por lo que respecta a su expansión, la compañía continuará con su ambicioso plan de aceleración de aperturas 2015-2018. Durante los últimos 10 años se han abierto 700 tiendas y se ha inaugurado una media de tres tiendas por semana. Además, Carrefour continuará apostando por la franquicia como modelo de éxito: las tiendas de proximidad Carrefour Express tienen la venta por metro cuadrado más alta de los establecimientos de este modelo en España.

Compañía simple y abierta

Para Carrefour, el refuerzo de las tiendas físicas le va a permitir reforzar su modelo omnicanal. Al mismo tiempo, la compañía reforzará su oferta de comercio electrónico por lo que desarrollará las inversiones de su negocio online y de aquellos servicios que refuerzan la propuesta omnicanal de la compañía, como la App 'Mi Carrefour', Click&collect o Drive.

«En la actualidad, Carrefour es la empresa líder del sector de la distribución en transformación digital», ha asegurado López. «La revolución digital en la que está inmersa la empresa busca dar respuestas a un cliente que está siempre conectado. Para responder a sus necesidades, la compañía ofrece al cliente disfrutar de una experiencia de compra a través de cualquier canal de venta. El consumidor hoy en día es 'on' y 'off', por lo que su objetivo como empresa omnicanal no es otro que poner a su disposición aquellos servicios, aplicaciones o funcionalidades que le permitan actuar en estos dos ámbitos, en el mundo físico y en el digital».

Carrefour es ya un referente en el e-commerce español con 270 millones de visitas al año en sus entornos digitales (web y Apps). Es la primera compañía del sector en dar servicio y cobertura al 98% de la población española con sus webs de compra. Su supermercado online ofrece ya 26.000 artículos y el 80% de sus pedidos online de alimentación contienen productos frescos. En cuanto a sus webs de no alimentación, ofrece más de un millón de productos de hogar, jardinería o deporte y más de 25.000 referencias de textil en su página de moda.

Referente en la transición alimentaria

Junto a esta transformación digital y tras democratizar el consumo, Carrefour afronta ahora el desafío de liderar la transición alimentaria en nuestro país, asegura la empresa.

Los últimos lanzamientos realizados por la compañía como el de pollo campero criado sin tratamiento antibiótico o los nuevos alimentos elaborados a base de insectos, confirman la apuesta de Carrefour por ofrecer a los consumidores los productos más innovadores e incorporar a su surtido alternativas de compra sostenibles y respetuosas con el medioambiente.