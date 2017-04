El Canela, un parado amante de la caza acusado de liderar una banda de narcos en Barbate

Los agentes que iban tras su pista no fueron capaces de encontrar ningún historial laboral que justificara como El Canela podía mantener tal nivel de vida. No tenía trabajo reconocido pero sin embargo, entre sus propiedades, no faltaban los buenos coches, un potente quad, las casas, y decenas de trofeos de caza que exhibía con orgullo en la bodega de un chalé situado a la entrada de Barbate que utilizaba como 'refugio' familiar. Su pasión por la cinegética le llevaba a inscribirse y trasladarse a selectas monterías sin que nada se supiera de un empleo fijo.

Su vida era «claramente ostentosa», cuentan fuentes consultadas. Hasta que el pasado 2 de marzo, J. P. D. ‘El Canela’, de 31 años, era detenido acusado de tráfico de drogas, tenencia de armas y pertenencia a organización criminal junto a otras once personas. A él, este parado de 31 años e hijo de un policía local de Barbate, se le señala como el cabecilla de una banda que se estaba dedicando a introducir hachís por la costa gaditana. Tras una elaborada operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil, se ha dado por desarticulada su organización con la incautación de casi dos toneladas de hachís, una lancha neumática, dinero, armas y once coches que, supuestamente, usaban para alijar.

Las paredes de la bodega del chalé, llenas de trofeos logrados por 'El Canela'. - LA VOZ

De conductor a cabecilla

La operación, denominada 'Kimbala', se inició cuando los agentes supieron de la existencia de esta red que se estaba dedicando presuntamente a la introducción de hachís por la costa de Barbate, Conil y Vejer.La lideraba un tal J. P. 'Canela'. Las pesquisas dieron más pistas. Al parecer, según los investigadores, J. P. no era nuevo en el 'negocio' ya que se calcula que habría empezado a pasar droga desde 2010. Primero como conductor de los todoterrenos que se acercan a la costa para cargar los fardos y llevarlos hasta las guarderías, y ya por último, formando y liderando su propia banda. Se sospecha que su ascenso en el escalafón pudo deberse a «los buenos contactos que tenía entre proveedores de Marruecos y Ceuta».

Así, las primeras pesquisas le atribuyeron a este grupo la organización de un alijo de 1.650 kilos, que fue interceptado por la Guardia Civil en la desembocadura del río Canchón. La obtención y distribución de la mercancía les había llevado a realizar varios viajes a Marruecos a reunirse con sus contactos, mientras que habían establecido como base la zona de la Janda. Allí trabajaban otros miembros de la red y también las personas que hacían de 'punto', grandes conocedores de las playas destinados a alertar de la presencia policial. Los investigadores lograron localizar e identificar a cada uno de los supuestos miembros de la organización y asignarles el rol que desempeñaban en ella, así como sus domicilios, los coches que utilizaban y el resto de su infraestructura.

A finales de enero, se produjeron varios encuentros con los compradores de la droga. Eran ciudadanos holandeses de origen marroquí. Así supieron el plan. Iban a alijar de forma inminente aprovechando las malas condiciones climatológicas. Cargaron la 'goma' de madrugada pero un amplio dispositivo ya les esperaba en la otra orilla. Así, el pasado 11 de febrero, los guardias civiles del Servicio Marítimo de Cádiz abordaron la embarcación a una milla y media de la playa de El Palmar, concretamente frente a la zona de la Chanca. Una panelable de 10 metros con tres tripulantes marroquíes a bordo y que viajaba con 1.900 kilogramos de hachís.

Los registros

Tras este operativo, se solicitó al juez la entrada y registro en los domicilios de los investigados, ubicados en Vejer, Barbate, Guadiaro, Ceuta, Segurilla (Toledo) y Estepona (Málaga), realizándose simultáneamente. Así se detuvo a otros nueve miembros de la organización. Se les intervino dinero, once vehículos, diversa documentación y material tecnológico. Sobre los tres ciudadanos holandeses se dictó una orden internacional de detención.

En el registro, efectuado en marzo en el chalé que el líder de la organización poseía en Barbate, se encontraron dos armas detonadoras y un inhibidor de frecuencia, además de un quad de gran cilindrada que había sido supuestamente robado. La bodega de la vivienda tenía las paredes cubiertas con trofeos de caza donde se había inscrito el nombre del cazador, J. P., y el lugar de la captura como una finca de Toledo. Algunas de ellas, eran de procedencia ilícita por lo que se ha remitido dicha información a la Fiscalía de Medio Ambiente para que tome las medidas oportunas. En la misma vivienda, escondido en el cajón de una mesilla, los agentes encontraron una gran cantidad de billetes dispuestos para la supuesta entrega.

Tras pasar a los detenidos a disposición judicial con todas las pruebas aportadas, se ha dado por desarticulada la organización.La ‘operación Kimbala’ ha sido comandada por el EDOA de la Guardia Civil de Cádiz y el GRECO de Cádiz-Huelva de Policía Nacional.